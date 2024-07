Las frases pro seguridad de Boric: lo que ha dicho el Mandatario en medio de la crisis por homicidios que golpea a La Moneda

La ola de homicidios que ha marcado los últimos días, registrados en su mayoría en la Región Metropolitana (RM), desataron una nueva crisis para La Moneda.

El Presidente Gabriel Boric, que se encontraba en una visita oficial a Paraguay, debió suspender algunas de las actividades que tenía contempladas este miércoles para monitorear desde el país vecino la situación en territorio nacional.

Además, el Mandatario le pidió a la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, suspender sus vacaciones y retomar sus labores. Eso incluyó una serie de reuniones de coordinación y el anuncio de medidas para combatir el crimen organizado.

Este jueves, en tanto, se convocó a una cita de emergencia del gabinete pro seguridad, encabezada por el Jefe de Estado y que contó con la participación, además de Tohá, de la ministra de Defensa, Maya Fernández; el ministro de Hacienda, Mario Marcel; el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve; el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara; el subsecretario de Defensa, Ricardo Montero y el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, además del delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán.

Chile's President Gabriel Boric along with Defense Minister Maya Fernandez meet during a 'Pro Security Cabinet' at La Moneda government palace in Santiago, Chile, July 18, 2024. Marcelo Segura/Chilean Presidency/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES

Posterior al encuentro, Boric dio un punto de prensa en La Moneda en el que sumó nuevos anuncios en materia de seguridad, entre ellos la construcción de una cárcel de alta seguridad para líderes de organizaciones criminales, la creación de nuevas plazas en el sistema penitenciario y la conformación de una fuerza de tarea, entre otras.

Poco después, el Mandatario se trasladó a San Antonio, donde participa de una serie de actividades, portuarias y de educación. Desde el puerto, nuevamente se refirió al peak de homicidios que desató una nueva crisis de seguridad en la RM.

Las frases pro seguridad de Boric

La primera intervención de Boric este jueves fue en el marco de la reunión del gabinete pro seguridad en Palacio.

En la primera parte, a la que tuvo acceso la prensa, el Mandatario dijo: “El recrudecimiento de la violencia que hemos visto en particular el último fin de semana nos obliga y corresponde tener a todo el Estado dirigido por el gobierno un sentido de urgencia que no puede ni titubear ni dejarse amedrentar”.

“Tenemos que dar un señal muy contundente hacia la ciudadanía primero, pero también hacia los delincuentes. En Chile no va a haber impunidad. Y quienes cometan delitos van a ser perseguidos, encontrados y encarcelados”, sostuvo.

Una vez en el punto de prensa luego de la reunión, el Jefe de Estado anunció que suspenderá su asistencia a los Juegos Olímpicos en París, Francia.

18/07/2024 VOCERIA PRESIDENTE GABRIEL BORIC MARIO TELLEZ / LA TERCERA

En su discurso expresó: “Compatriotas, los chilenos y chilenas tienen derecho a vivir en seguridad y en paz, y no vamos a permitir impunidad para quienes cometen delitos. Quiero un país seguro para nuestra gente, honesta y trabajadora, que son la gran mayoría de los habitantes de nuestra patria. Un país seguro para nuestros niños y niñas. Un país seguro para las familias. Un país seguro para las familias de nuestra patria”

Y luego planteó: “Como Presidente de la República, me he propuesto como meta reducir los homicidios que han venido al alza en nuestro país desde el año 2016 y durante nuestro gobierno, frenar y desarticular el ingreso y operación de bandas de crimen organizado en nuestro país”.

“El año pasado, los delitos con resultado de homicidio disminuyeron en un 6%. Sin embargo, esto no es suficiente, en particular en la Región Metropolitana, porque mientras exista una familia que esté sufriendo producto de la delincuencia y el crimen organizado, como gobierno no podemos estar tranquilos”, enfatizó.

Ya desde San Antonio, planteó: “Hago a todos y todas quienes estamos por la vida, por la tranquilidad, por la paz de los chilenos y chilenas y habitantes de nuestro país un llamado a ponerse del mismo lado en el combate contra el crimen”.

“Dentro de la sociedad hay solo dos bandos, los delincuentes y el resto”, apuntó.

Otra de las frases que marcaron este discurso fue relativa a la necesidad de unidad para combatir al crimen organizado. “No quiero divisiones en la sociedad ni cálculos políticos pequeños, eso no sirve. Para ese tipo de polémicas yo al menos no tengo tiempo”.

“Espero que el resto de las autoridades tampoco y que trabajemos todos juntos unidos para que la política de la sociedad sea unido por enfrentar este tremendo desafío que tenemos como sociedad chilena que ya han vivido también otros países en nuestra América Latina”, recalcó.