Las frases que marcaron la acusación constitucional contra Piñera en el Senado

El martes el Senado discutió y rechazó la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera. Lo hizo tras escuchar a los diputados designados para defender el libelo en la Cámara Alta -Leonardo Soto (PS), Gael Yeomans (CS) y Gabriel Silber (DC)- y al abogado del Mandatario, Jorge Gálvez.

La sesión comenzó cerca de las 9.00 y se extendió por varias horas, hasta la noche. Durante ese lapso, una serie de frases marcaron la discusión del libelo. Aquí algunas de ellas (de un senador o senadora por partido).

Iván Moreira (UDI):

“La oposición no puede buscar repetir en este Senado el ultrismo de algunos diputados que en la Cámara buscan el renacer de los Soviets, olvidando que la ciudadanía ve a este Senado como un órgano que debiera otorgar seriedad y reflexión”.

Felipe Kast (Evópoli)

“Todo esto demuestra que la acusación se hizo y presentó con el objetivo de que fuese tramitada antes de las elecciones de este domingo, creyendo que con eso sacarían créditos electorales. (…) Esta forma de hacer política es deplorable, ha infectado a nuestra democracia y ha hecho un daño enorme al país. Ante esta triste realidad no debiera sorprender a nadie que la política esté desprestigiada y que el Congreso en particular sea la institución con menor aprobación por parte de la ciudadanía”.

Alejandro Guillier (Ind.-Pro):

“No es gratificante ver como la cara del Presidente de Chile aparece en toda la prensa internacional como un campeón de la corrupción”.

“La impunidad para la máxima autoridad de la República frente a hechos tan graves no puede ser tolerada, porque la lección que se le da al país desmoraliza y debilita la credibilidad de las instituciones de la República. Esto que está pasando hoy probablemente no será aprobado porque no va a estar el quorum aquí, pero hay que darle señales a la historia de que no es tolerable esto que pasa con el Presidente Sebastián Piñera”.

Isabel Allende (PS)

“Muchos se harán eco de la historia. Como hija de un expresidente legítimamente electo e ilegítimamente derrocado por las Fuerzas Armadas he sostenido que los presidentes deben terminar sus mandatos. Sin embargo, este es un caso distinto, dada la naturaleza, gravedad y contundencia de los hechos probados”

Manuel José Ossandón (RN)

“He leído con atención el libelo acusatorio, hay cosas de la defensa jurídica que no comparto. Que haya sido juzgado no lo exime. Para mí no hay relación directa, la honra no se limita a un veredicto judicial, la honra va más allá de la sentencia. Por otro lado, los acusadores apelan a los antecedentes empresariales del Presidente y eso no tiene que ver con el fondo de la herramienta”.

Yasna Provoste (DC)

“(Piñera) Ha dañado como nadie la democracia, la figura presidencial y ha sumido al país en el descrédito internacional, afectando gravemente el honor a la patria. Afortunadamente le queda muy poco a este gobierno para que termine. La historia juzgará, al que estoy convencida, es el peor gobierno en democracia de los últimos setenta años”.

Guido Girardi (PPD)

“Esta es una de las votaciones más difíciles que a mí por lo menos me ha tocado enfrentar. No es fácil una situación tan extrema como una acusación constitucional a un Presidente de la República, porque esto genera precedentes y tiene consecuencias. Pero después de analizar todos los hechos quiero señalan que voy a aprobar la acusación constitucional en ambos capítulos”.

Juan Ignacio Latorre (RD)

“El mismo Presidente de la República señaló en una entrevista que los paraísos fiscales los utilizaban los narcotraficantes, cuando él mismo hace negocios ahí (...) Ha existido una posición de favorecer el proyecto en cuestión (Minera Dominga), que fue de su propiedad y que hoy pertenece a su amigo Alberto Délano. Piñera en su historia ha hecho trampa, juega al límite de lo legal con sus negocios. Su historia está plagada de conflictos de interés entre dinero y política. Y éste es un caso más al estado terminal de su gobierno”.