Las razones que llevaron al Presidente Boric designar al exministro Cordero como el nuevo subsecretario del Interior

Desde Lampa, el Presidente Gabriel Boric abordó la renuncia del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, tras la denuncia de violación en contra de la exautoridad.

Tras la salida de Monsalve, el Mandatario asignó al exministro de Justicia, Luis Cordero, como el nuevo subsecretario del Interior.

Bajo este marco, el Jefe de Estado fue consultado sobre las razones que lo llevaron a posicionar al extitular de Justicia en el cargo que tenía Monsalve.

“Los motivos que me llevaron a pedirle a Luis Cordero que asumiera la Subsecretaría del Interior son que hoy día la seguridad es la principal prioridad de los chilenos y chilenas. En la seguridad no se puede improvisar”, dijo.

Manuel Monsalve/Foto: Aton Chile.

“Me pareció que dada la crisis que provoca lo que hemos conocido a propósito del exsubsecretario Monsalve, se requería una persona que dé garantías y transmita tranquilidad, seriedad y profesionalidad, y que además, producto de su trabajo en el Ministerio de Justicia, en particular en el tema cárceles y el vínculo que existe entre el narco, el crimen organizado y las cárceles”, argumentó Boric.

En esa línea, el Presidente agregó que “el exministro Cordero era una persona que ya estaba arriba de esta discusión y que genera un respeto transversal. Yo podría haber puesto a otra persona, corriendo riesgos, quizás haciendo una jugada de otras características, pensando en algo que rompiera esquemas, pero me pareció que es una persona transversalmente respetada y le transmite además garantías a la ciudadanía de que aquí la pega va a continuar realizándose con la mayor seriedad posible”.

“Por eso yo confío plenamente en el hoy subsecretario Cordero y agradezco mucho su disposición, que sé que no es fácil. La Subsecretaría del Interior es un cargo tremendamente relevante y no me cabe ninguna duda que va a estar a la altura de este tremendo desafío sobre los futuros”, cerró.