Cambio de gabinete: Latorre acusa el golpe y reconoce “merma” en la posición de RD en el gobierno

El senador y presidente de Revolución Democrática (RD), Juan Ignacio Latorre, reconoció que el cambio de gabinete que efectuó este miércoles el Presidente Gabriel Boric disminuyó la posición de su partido en el gobierno.

Además de perder Desarrollo Social, con la renuncia de Giorgio Jackson la semana pasada (lo reemplazará Javiera Toro, de Comunes), se les quitó la cartera de Educación, que pasó a manos del PC (Marco Antonio Ávila fue reemplazado por Nicolás Cataldo). En la reestructuración se les asignó Bienes Nacionales, un ministerio sectorial, de tercera línea política, al que arribó la exdiputada Marcela Sandoval.

“Me parece que obviamente para nosotros es una merma respecto de la posición que teníamos. Nuestra lealtad no depende de la posición relativa en el gabinete, que esto además es algo muy dinámico y el Presidente resolvió estos movimientos y está en su derecho a hacerlo”, sostuvo Latorre tras el ajuste.

“Yo no lo veo como un castigo. Obviamente sería poco sincero de mi parte no decir que hay una merma. Sin duda alguna, pero estas son decisiones del Presidente de la República, nosotros no acostumbramos a expresar eso por los medios de comunicación sino que internamente se conversan las cosas y nuestra lealtad al gobierno, al programa está intacto”, dijo.

Asimismo, desdramatizó la pérdida de influencia del partido en la administración de Boric, destacando que mantienen cinco subsecretarías y a figuras como el exdiputado Miguel Crispi en el Segundo Piso de La Moneda, Javiera Martínez en la Dirección de Presupuesto, Pablo Paredes en la Secretaría de Comunicaciones (Secom) y Rodrigo Echecopar en la División de Coordinación Interministerial (DCI).

“Es un partido que sigue siendo parte muy importante del gobierno y esto es dinámico. Este es el tercer cambio de gabinete en un año y medio, quedan dos años y medio”, comentó.

“El Presidente decidió hacer estos movimientos y está en su derecho hacerlo”, sostuvo.