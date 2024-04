Timonel PC dice que no suspenderán militancia de Daniel Jadue: “La convicción nuestra es que es inocente”

Fue desde la propia sede del Partido Comunista (PC) -en un hecho poco habitual en sus filas- que el timonel de la colectividad, Lautaro Carmona, abordó la formalización del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, que el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el miércoles 29 de mayo.

Esto, luego que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte concretara la solicitud para formalizar la investigación en contra del jefe comunal por presuntos delitos de cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal, asociados a la compra y venta de insumos para enfrentar el Covid-19 por la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), que fue liderada por el ex abanderado presidencial.

La indagatoria contra el alcalde es encabezada por la fiscal Giovanna Herrera, que se espera que en esa jornada solicite la prisión preventiva del militante del PC.

Junto al jefe comunal serán formalizadas otras siete personas: José Matías Muñoz Becerra, María Constanza Matus Pérez, Eduardo Carmelo Sendra Arratia, Raúl Daniel Moraga Lagarrigue, María Eugenia Chadwick Sendra, Patricio Zavala Espinoza y Álvaro Javier Castro Roble.

El alcalde ha alegado total inocencia. de hecho, en un video que difundió en sus redes sociales deslizó una crítica al Ministerio Público por los tiempos de la indagatoria y que se haya solicitado su formalización “coincidentemente en un año electoral”.

Ahora, y en un tono duro, el líder de los comunistas cerró filas en defensa del jefe comunal, al asegurar que la convicción del partido es que es inocente de los cargos que se le imputan.

En primer lugar, Carmona tomó distancia del “criterio Tohá” fijado por el Ejecutivo -en que todo funcionario debe dejar su cargo tras ser formalizado para proteger a la institución que representa-, al señalar que el Partido Comunista “no es parte de la red, del organigrama que constituye la administración pública” y además recalcó que no es “recomendable que los partidos políticos se den una organización subordinable a un sistema administrativo que tiene el país y que ahí sí que hay líneas jerárquicas”.

En esa misma línea, descartó que la colectividad haya evaluado llevar a Jadue al Tribunal Supremo para suspender su militancia.

“La otra parte tiene que demostrar y demostrarnos cuáles son los cargos y cuál es la responsabilidad que penalmente, desde el punto de vista de una investigación o un procedimiento judicial, va a consignarle a Daniel Jadue”, expresó.

Y luego recalcó: “La convicción nuestra es que es inocente”.

El timonel del Partido Comunista apeló a la “excelencia valórica” de los militantes de la colectividad, asegurando que no acceden a cargos “para usar y abusar de ellos en beneficio propio”. “Aquí no hay comunistas que vayan a ser encausados por temas de robos, de apropiación de dinero, esto no es Vitacura, esto no es Maipú”, dijo.