Jadue apunta a Fiscalía por solicitud de formalización en su contra: “Se ejecuta coincidentemente en un año electoral”

En sus cuentas oficiales en redes sociales, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, difundió este martes un video en el que se refiere a la solicitud que hizo la Fiscalía Metropolitana Centro Norte para formalizarlo por presuntos delitos de cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal, asociados a la compra y venta de insumos para enfrentar el Covid-19 por la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).

“Esta formalización, habiendo podido ser hace años o en diez meses más, después de las elecciones, se ejecuta coincidentemente en medio de un año electoral. No logro entender tanta espera ante una investigación en la que les aseguro, saldré totalmente inocente”, aseguró.

El jefe comunal y militante del Partido Comunista (PC) ya declaró como imputado en la indagatoria por las negociaciones realizadas por Achifarp y la empresa Best Quality SPA.

“Por fin se formaliza una investigación que me ha generado mucho perjuicio personal y familiar. No obstante esto, es por fin el comienzo de mi derecho a la defensa la que me va a permitir demostrar ante los tribunales mi completa inocencia. Desde el primer día he colaborado con la investigación”, agregó Jadue en el registro de video de casi dos minutos que publicó cerca del mediodía en X, Facebook e Instagram.