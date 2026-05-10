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    Premios Platino: Las palabras de actores y actrices chilenas participaron de la gala del cine iberoamericano

    Culto conversó con algunos de los actores y actrices de Chile que asistieron a la decimotercera edición de los Premios Platino 2026, gala que se celebró en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en Riviera Maya (México).

    Por 
    Paula Morales
     
    Gonzalo Valdivia

    La ceremonia de este año marcó un hito para los Platino, ya que incorporó 12 nuevas categorías técnicas, elevando el total de premios a 36 galardones.

    El “Agente Secreto” se impuso en las categorías de cine y “El Eternauta se consagró” en los apartados de series.

    Revisa los ganadores aquí.

    Más sobre:Conversaciones LTPremios PlatinoCineCulto

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