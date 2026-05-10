Premios Platino: Las palabras de actores y actrices chilenas participaron de la gala del cine iberoamericano
Culto conversó con algunos de los actores y actrices de Chile que asistieron a la decimotercera edición de los Premios Platino 2026, gala que se celebró en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en Riviera Maya (México).
La ceremonia de este año marcó un hito para los Platino, ya que incorporó 12 nuevas categorías técnicas, elevando el total de premios a 36 galardones.
El “Agente Secreto” se impuso en las categorías de cine y “El Eternauta se consagró” en los apartados de series.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.