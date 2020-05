Límite a la reelección: El otro debate que tensiona al Congreso

¿Cálculo político o un tema de principios? Esa es la pregunta que volvió a rondar en los pasillos de la Cámara Alta esta semana. Y es que luego de que los comités resolvieran poner en tabla para el próximo miércoles el proyecto que fija un límite a la reelección de autoridades de forma retroactiva, el debate sobre los efectos electorales que tendría la medida ha vuelto a tensionar el ambiente en el Congreso.

La implementación de la iniciativa que restringe la reelección de parlamentarios y otras autoridades permitiendo solo una repostulación para senadores -que permanecen ocho años en el cargo- y dos para diputados, consejeros regionales, alcaldes y concejales en periodos consecutivos, tendrá un efecto político inmediato en un importante grupo de parlamentarios, quienes no podrían volver a presentarse a sus cargos en los próximos comicios parlamentarios de noviembre del 2021.

Se trata de seis senadores -Alejandro García-Huidobro (UDI), Guido Girardi (PPD), Alejandro Navarro (Ind.), Carlos Bianchi (Ind.), Juan Pablo Letelier (PS) y Jorge Pizarro (DC)- y 37 diputados los que, de aprobarse la norma tal cual cómo está, quedarían fuera del tablero para el periodo 2022-2025. Del total, se verían mayormente afectadas las bancadas de la UDI, con 10 diputados, y la de la Democracia Cristiana, con 7 legisladores, mientras que ocho independientes verían frustradas sus reelecciones.

Es en ese contexto que, especialmente en la Cámara Alta, se ha instalado la duda de que en ciertos casos particulares el interés por aprobar esta iniciativa, que es considerada como “una señal” a la ciudadanía, pueda también esconder cálculos electorales por parte de algunos legisladores. Tanto en la oposición como en Chile Vamos se ha transmitido la preocupación de que el nudo de la retroactividad pueda apuntar en ese sentido.

Es el caso, por ejemplo, del senador PPD, Felipe Harboe, quien ha sido uno de los principales impulsores de que avance la tramitación de esta iniciativa en el Senado. Y las razones, dicen algunos en privado, se deberían a la rencilla histórica que tiene con Girardi, su par principal rival en la colectividad.

En ese sentido, tanto al interior de la Cámara Alta como en el PPD dicen -en privado- que el legislador por la Región del Biobío tendría interés en correr la carrera senatorial en Santiago, debido a que fue diputado por la región y a la proyección nacional que tiene la zona, jugada que se vería favorecida con la salida de Girardi del tablero político. Esto, en todo caso, es algo que el propio Harboe desestima tajantemente.

“Descarto absolutamente mi intención de ser candidato por la RM. Eso no ha estado ni está en mis planes”, sostuvo el parlamentario. Y agregó: “Esto no se trata de personas, ni de cálculos, sino de principios. El estallido de octubre también fue contra el sistema político y debemos asumir y hacer cambios profundos, dolorosos, pero necesarios”.

No obstante, según explican miembros del comité PPD, en el partido no todos manifiestan la misma postura del senador. Y si bien todos aseguran que aprobarán el proyecto, algunos en privado sostienen que una iniciativa de esta naturaleza podría “reducir el poder parlamentario”, en el sentido de que no se conocen los efectos que tendría someter una obligación al recambio. “Respecto de los efectos, hay que mirarlos con el tiempo”, señala la jefa de ese comité, Ximena Órdenes.

El caso del senador Bianchi también es comentado en el Senado. El legislador que, si bien se ha mostrado favorable a legislar en la materia y aprobó en general la iniciativa en la sala, planteó durante su tramitación la posibilidad de que se excluyera de la norma a los parlamentarios que, como él, llegaron como independientes a obtener un escaño. De hecho, el senador respaldó una indicación presentada en ese sentido por la senadora Yasna Provoste (DC), la que finalmente fue desestimada.

Así, el legislador por Magallanes -dicen en la Cámara Alta- vería mermadas sus posibilidades de respostular por la misma zona que una de las principales impulsoras de la normativa, la senadora Carolina Goic (DC).

La excandidata presidencial asegura, sin embargo, que “yo soy autora de uno de los proyectos, o sea, no solo lo respaldo, presenté el proyecto y en ese tiempo yo era diputada. Estoy hablando de hace probablemente ocho años atrás. Esta es una iniciativa que es buena para la política. Las legislaciones no se hacen con nombre y apellido, uno legisla por principios. Y me parece que el límite a la reelección tiene que ver también con dar señales a la ciudadanía de permitir la renovación, pero también hacerse cargo de fortalecer otros liderazgos”.

En esa línea, la legisladora agrega que la medida debe ser retroactiva. “La ciudadanía no entendería que alguien que ya lleva varios periodos en su cargo no lo cumpla. Esta discusión tiene que darse con altura de miras".

Cercanos a Bianchi, en tanto, sostienen que el legislador ve que la normativa puede estar motivada por “intereses personales” y que, por lo mismo, es partidario de que el tema sea revisado durante el proceso constituyente.

Con todo, más allá de los casos particulares, en la Cámara Alta existen dudas de que la retroactividad sea la mejor opción. Esto, sobre todo, mirando la experiencia de otros países como México donde el fijar un límite a la reelección de autoridades supuso una serie de problemas políticos. De hecho, algunos senadores temen que la implementación de esta reforma pueda tener el mismo destino que el proyecto que estableció el voto voluntario, medida que impactó negativamente en la participación electoral en el país y de la que después sus propios impulsores se arrepintieron.

En la Cámara Alta reconocen, además, que “nadie se va a inmolar por esto”, pues no respaldar una iniciativa de esta naturaleza en este momento podría implicar altos costos políticos ante la opinión pública.

"En general, los límites a la reelección en los países que lo han hecho no funcionan muy bien, pero aquí en Chile, dada la situación que se ha provocado en todo este tiempo y la percepción que tiene la ciudadanía, se hace muy importante avanzar en esto”, sostiene el senador Carlos Montes (PS), quien agrega que pese a las dificultades que puedan darse “se irán viendo en el camino”.

Y añade: “Respecto de la retroactividad, no creo que sea solo una mezquindad de algunos, no lo reduciría a un tema de una operación contra otros, sino que tiene que ver con algo que la ciudadanía está pidiendo con mucha fuerza”.

Asimismo, hay legisladores que plantean, en privado, que no corresponde contabilizar los periodos previos al cambio del sistema binominal por uno proporcional, dado que esa reforma supuso un redistritaje a nivel nacional.