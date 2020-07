Los escenarios legales que miran los alcaldes ante el límite a la reelección

Algunas de las reuniones han sido a través de la plataforma Zoom. Y la última de ellas se realizó el jueves pasado. En silencio, varios alcaldes del oficialismo han avanzado en un trabajo de estudio y análisis para ver qué caminos seguir luego de que se aprobara el límite a la reelección en el Congreso y que el Presidente Sebastián Piñera desistiera de presentar un veto para corregir la situación de los ediles.

En los encuentros han participado, principalmente, algunos de los jefes comunales del directorio de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), que es integrado por Rodrigo Delgado (Estación Central), Mario Olavarría (Colina), Eduardo Soto (Rancagua), José Miguel Arellano (Padre Hurtado) y Miguel Becker (Temuco). Y las citas -en las que también ha participado el secretario ejecutivo de la Amuch, Andrés Chacón- han sido con abogados constitucionalistas, quienes les han entregado a los alcaldes una serie de sugerencias y argumentos para enfrentar el escenario en el que quedaron y que tiene a la UDI y a RN como los partidos más afectados para las elecciones municipales de abril.

Uno de los puntos planteados por los abogados en esas reuniones -dicen quienes se han enterado de esos encuentros- es que sí sería posible que un edil impedido de repostular pueda competir por otra comuna. Esto, en base a la interpretación que han hecho varios juristas expertos en derecho constitucional, como Guillermo Zavala, Javier Couso y Arturo Fermandois.

Los tres han coincidido en que un cambio como el que se hizo con el límite a la reelección debe tomarse de manera “restrictiva”, apelando al hecho de que en la nueva ley se plantea la imposibilidad de competir por más de dos períodos en el mismo cargo. En ese sentido, esos abogados han señalado que la normativa quedó ambigua y que no plantea de manera explícita la prohibición para que un alcalde pueda postular en una comuna distinta. La explicación que han dado es que el límite a la reelección opera para los cargos: mientras un parlamentario tiene ese cargo en representación de la Cámara o el Senado, un alcalde, un concejal y un consejero regional (core) tienen sus cargos respecto de la zona específica en la que fueron electos.

En ese contexto, ese ha sido uno de los argumentos entregados por varios abogados en las reuniones con los alcaldes de la Amuch, junto con otros elementos que servirán para que los ediles definan los pasos a seguir. Uno de ellos es el hecho de que -según algunos juristas- el Servel no estaría facultado para rechazar la inscripción de una candidatura de un alcalde en una comuna distinta e, incluso, la de un parlamentario que está impedido de repostular. Y les han hecho ver -agregan las mismas fuentes- que eso terminaría inevitablemente en una judicialización del proceso electoral en el Tricel.

Al respecto, quienes conocen los detalles de estas reuniones dicen que los abogados han enumerado ejemplos de otros países en los que se ha determinado que un cambio electoral de este tipo debe considerar, además, un período de transición de, por ejemplo, un año, algo que no ocurrió en el caso chileno, ya que se aplicó inmediatamente. Entre otros, se abordaron casos de las cortes de Estados Unidos, México, Colombia y Rumania.

En ese contexto, en las próximas horas los ediles esperan tener consolidados ciertos criterios para ver qué caminos seguir, aunque en los encuentros se ha llegado a la conclusión de que se deben tener argumentos más sólidos aún de los que existen hasta ahora.

Por el momento, los escenarios que se han conversado son varios: cambiarse de comuna, postular como concejales o parlamentarios y, además, la posibilidad de que se impulse una ley interpretativa. Este último punto está siendo explorado al interior de algunos partidos, mientras que el senador Pedro Araya dijo hace algunos días que se requiere una modificación en ese sentido para corregir ese y otros puntos de la ley.

Consultado por esta situación, el diputado Pepe Auth, experto electoral y uno de los impulsores de la ley de límite a la reelección, dice que “concuerdo con los constitucionalistas en su interpretación respecto de la reelección de alcaldes en territorios distintos de donde están ejerciendo actualmente el cargo”.

“Cuando salió el proyecto de la Cámara, existía un artículo que permitía a los diputados presentarse en otro territorio. Se da por hecho que uno es parlamentario de todo el país, de la República, por lo que la reelección es al cargo de diputado o senador de la República. En cambio, no existen alcaldes de la República. Son alcaldes de Cerrillos, Cerro Navia o Puente Alto. Por lo tanto, un alcalde que lleva tres períodos y va de candidato en otra comuna no está postulando a una reelección. Y la ley no habla de períodos alcaldicios, sino que habla de reelecciones como alcaldes o concejales. El alcalde de Colina, que se desplaza a Vitacura, no está yendo a la reelección”, agrega Auth.

Un punto que, no obstante, debiera considerar el Tricel en caso de que se presenten candidaturas de alcaldes en comunas distintas es la tramitación del proyecto y el denominado “espíritu de la ley”, es decir, qué se buscaba corregir con esta iniciativa. Al respecto, el diputado Auth refuerza su argumento y señala que “si uno se remite al espíritu de la ley, lo que se buscaba era limitar el desequilibrio entre incumbentes y otros competidores, pero ese peligro no existe si el alcalde está compitiendo en una comuna distinta, donde no es incumbente, donde no tiene a su disposición el municipio y no puede entregar beneficios en una comuna distinta a la suya”.