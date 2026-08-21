Los primeros pasos de Yeomans tras ganar la presidencia del Frente Amplio

La diputada Gael Yeomans se ha ido readaptando a la función de presidenta de partido. A diferencia de 2019, cuando encabezó Convergencia Social, ahora le tocará liderar por dos años a la tienda con más militantes del país: el Frente Amplio.

En las últimas horas se confirmó que el día para concretar el cambio de mando será el próximo 4 de septiembre, en un lugar y horario por confirmar. En principio, el sitio elegido será la sede de la Central Unitaria de Trabajadores.

Mientras se resuelven esos detalles, la parlamentaria ha buscado marcar presencia mediática con un intenso despliegue inicial en distintos espacios y con diferentes reuniones políticas que la han juntado con algunos de los principales liderazgos de su partido y con organizaciones sociales.

Este miércoles, por ejemplo, sostuvo citas continuas, primero con el expresidente Gabriel Boric, en su oficina de Bellavista, y luego con el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic. Ninguno de los dos se la jugó por su opción en las últimas internas del Frente Amplio. El exmandatario optó por el repliegue y el jefe comunal por la carta de continuidad, Constanza Martínez.

Tras la cita con Boric, Yeomans publicó que hablaron sobre “la izquierda, los desafíos que tenemos. Desafíos que, en medio de lo caótico que puede ser las coyunturas que se viven hoy por hoy en la política, son de esperanza y anhelos de un futuro mejor”.

El expresidente, en tanto, comentó que la diputada “tendrá muchos desafíos, en especial en este momento en que el actual gobierno avanza con una agenda regresiva en lo económico y autoritaria con su reforma constitucional que implica un retroceso inédito en libertades para las personas desde la recuperación de la democracia”.

Sobre la reunión con Vodanovic, la parlamentaria indicó que “eres un liderazgo importante para nuestro proyecto y tu gestión es un referente para el municipalismo que se pone al servicio de la gente común y sus necesidades”.

El jefe comunal de Maipú, en tanto, comentó en redes sociales que ella contará “con todo mi apoyo y trabajo para seguir fortaleciendo nuestro partido y así construir un país más justo”.

Las citas con los principales liderazgos del FA, dicen en el entorno de Yeomans, seguirán ocurriendo hasta el ascenso al mando del partido.

Lo mismo ocurrirá con el mundo de las organizaciones sociales, sector al que apuntó la diputada en reiteradas ocasiones durante la campaña. En ese contexto, Yeomans hizo un llamado a acudir este jueves al aniversario de la CUT, realizado en el Teatro Coliseo.

Proyecto de 100 días

La diputada ganó las elecciones con un proyecto centrado en subir el tono contra el gobierno de José Antonio Kast -toda la campaña reclamó por mayor incidencia- y una planificación para los primeros 100 días de mandato.

Ese diseño se implementará desde el mismo 4 de septiembre que Yeomans tome el timón del Frente Amplio.

Al respecto, ella prometió que una de las primeras medidas será “iniciar la convocatoria a un congreso orgánico” durante el primer año de la nueva directiva.

También apostará por dar una “mayor autonomía financiera para las direcciones regionales” y por la “creación de un secretariado de promoción militante, encargado de detectar, formar y acompañar nuevos liderazgos de todo Chile”.

A ello, la propia Yeomans sumó una apuesta nueva tras ganar las elecciones internas: adelantar la discusión respecto la figura que representará al partido en las próximas elecciones presidenciales, hecho inédito considerando que aún quedan más de dos años para que empiece esa discusión en el mundo político y al contemplar que en los últimos procesos populares los nombres que se han levantado con antelación suelen “quemarse” durante el camino.

En conversación con el podcast Animales Políticos, Yeomans planteó que “vamos a anticipar” la discusión presidencial, “para poder llegar bien, porque creemos que el FA debe estar en condiciones de disputar las próximas elecciones y llegar en el mejor ámbito”.

Consultados al respecto, desde su equipo no entregaron una respuesta sobre cómo se realizará esto. Desde su entorno, en tanto, indican que es una idea cuyo diseño está en desarrollo.