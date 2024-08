“Los queremos con rebeldía”: el mensaje de Boric a los niños y adolescentes en el lanzamiento de la Política Nacional 2024-2032

“Yo les pido, chicos y chicas, niños, niñas y adolescentes, compañeros y compañeras, no sean complacientes con nosotros. Los queremos con rebeldía. Y cuando nos equivoquemos, díganoslo también. Los necesitamos organizados. Los necesitamos haciendo valer sus demandas. El poder, y hoy día me toca estar como Presidente de la República en una situación de poder, requiere ser interpelado permanentemente para ir ajustando la brújula”.

Esas fueron parte de las palabras que el Presidente Gabriel Boric entregó a los presentes en el lanzamiento de la Política Nacional de la Niñez y Adolescencia y su Plan de Acción 2024 - 2032.

La ceremonia se efectuó en el Salón de Honor de la sede del Congreso Nacional de Santiago. Hasta allí llegó el Mandatario acompañado de varios ministros, entre ellos Camila Vallejo (Segegob), Javiera Toro (Mideso), Álvaro Elizalde (Segpres), Mario Marcel (Hacienda), Ximena Aguilera (Salud) y Antonia Orellana (Mujer). Todos ellos firmaron el decreto supremo que ratifica la medida por los próximos nueve años.

Tras la firma, el Mandatario aseguró que el compromiso no se traduce en “palabras al viento”. En ese sentido, detalló que la nueva política busca -entre otras cosas “fortalecer la salud mental de los niños, niñas y adolescentes”.

El Presidente Gabriel Boric encabeza el Lanzamiento de la Política Nacional de la Niñez y Adolescencia y su Plan de Acción 2024 – 2032. Foto: Marcelo Hernández/Aton Chile.

“Un indicador muy concreto. ¿Cuántos estudiantes o cuántos adolescentes cometen suicidio hoy día en Chile porque no ven alternativas o porque están en una situación en que se sienten tremendamente solos? La meta es que no haya más niños que se vean forzados a tomar esa decisión. No haya más adolescentes que se vean forzados a tomar esa decisión”, sostuvo.

En esa línea, aseguró a los presentes que “cada uno de los ministros y subsecretarios van a tener una pega concreta por la cual ser evaluados y juzgados por ustedes”.

“Es muy fácil, a veces, desde los cargos de alta responsabilidad, perder la perspectiva. Y lo que ayuda a tener perspectiva, y eso yo lo tengo muy presente también, habiendo sido dirigente estudiantil, es estar permanentemente en terreno, escuchando las demandas de la gente y sus propuestas de solución”, indicó.

En ese mismo sentido, el Mandatario emitió otro consejo a los menores de edad: “No acepten nunca que les digan que es propio de la juventud ser idealistas, pero que eso se pasa con el tiempo. Porque el idealismo que ustedes han llevado a la acción haciendo esta política, se puede mantener. Porque las convicciones no tienen edad. Y cuando a ustedes les toque asumir otras responsabilidades, sigan mirando y conectándose con las nuevas generaciones”.

Ejes y objetivos de la Política Nacional de la Niñez y Adolescencia

Desde el gobierno explicaron que la Política y su Plan de Acción “traza la ruta para que intersectorialmente se dé prioridad al bienestar integral de la niñez y adolescencia”.

En ese sentido, deslizaron que el problema que busca abordar la medida establece que los menores de edad “presentan bajo nivel de bienestar, debido a que existen dificultades para el ejercicio de sus derechos”. Así, destacaron diez objetivos estratégicos y cuatro “puntos clave” de la medida.

Los objetivos de la política son:

Favorecer hábitos de vida saludable en niñas, niños y adolescentes: alimentación saludable e inocua, práctica regular de actividad física. Fortalecer la salud mental de niñas, niños y adolescentes. Mejorar las condiciones medio ambientales de los territorios. Mejorar las condiciones de acceso a vivienda adecuada para los hogares con niños, niñas y adolescentes. Fortalecer trayectorias educativas de niños, niñas y adolescentes que permitan el desarrollo de competencias y el logro de aprendizajes. Aumentar la disponibilidad de espacios adecuados y seguros para el esparcimiento, juego y recreación de niñas, niños y adolescentes. Disminuir la proporción de hogares con niñas, niños y adolescentes que viven en situación de pobreza monetaria y multidimensional, mediante su acceso a programas y prestaciones de protección social. Fortalecer las condiciones para que niños, niñas y adolescentes se desarrollen en entornos positivos para su cuidado. Disminuir todas las formas de violencia ejercidas contra los niños, niñas y adolescentes y reparar los daños que éstas provocan en su desarrollo y bienestar. Aumentar la participación efectiva de niñas, niños y adolescentes en todo el país.

En cuanto a los ejes o “puntos clave” de la medida, se considera que la Política de Niñez y Adolescencia “establece obligaciones a las instituciones que forman parte del Sistema, de modo de garantizar la protección integral a los niños, niñas y adolescentes, mediante la promoción de sus derechos, la prevención de vulneraciones y la protección de sus derechos cuando han sido vulnerados”.

Asimismo, se plantea que su elaboración se realizó “en el marco de un proceso amplio de participación”, siendo protagonistas los menores de edad. “Las opiniones y propuestas que surgieron de este proceso nutrieron las definiciones que se fueron tomando para la elaboración de la Política y su Plan de Acción”, sostienen desde el Ejecutivo.

Además, se asegura que “el propósito de la Política está centrado en el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, el cual excede las condiciones materiales necesarias para su desarrollo”. Finalmente, se sostiene que, “para monitorear y alcanzar sus objetivos, se establece como foco la medición de resultados”.

Sobre este último ítem, el Presidente Boric aseguró que se esmerará en mantener el documento en su escritorio. “Y espero pasárselo a la próxima Presidenta o Presidente de la República, para estar mirándolo todas las semanas y ver cómo vamos avanzando”, sostuvo.