Luciano Rivas acusa a René Saffirio de utilizar estrategia de desinformar a la ciudadanía de cara al balotaje de GORE de La Araucanía

El candidato de Chile Vamos a la reelección de la gobernación regional de La Araucanía, Luciano Rivas, abordó las críticas que su contendor, René Saffirio (Ind.-exDC), ha expresado en su contra los últimos días.

Este martes, el exfalangista señaló a Radio ADN que “fue muy duro enfrentar a un contendor que, primero, que no tiene una propuesta para la región. Segundo, que gestionó durante la campaña los recursos del gobierno regional para hacer propaganda electoral por distintas vías, por distintos medios, de distintas formas”.

No solo eso, sostuvo que “no podemos correr el riesgo de elegir a una persona que perfectamente podría estar formalizada después de ser elegida”. Esto, según señaló Saffirio, a propósito las irregularidades que se investigan en dicha región.

Bajo ese marco, esta jornada Rivas le contestó a su adversario lamentando sus dichos y acusándolo de desinformar a los votantes.

“Yo lamento la forma en la cual ha llevado esta campaña. En primer lugar, porque ha desinformado de manera constante a la población. Él habla de lo que escucha, de los rumores, de la calle. Y aquí hay cosas que son contundentes y que son sumamente claras. El fiscal regional lo dijo hace un par de semanas atrás, que las investigaciones en las cuales se llevaban a cabo, no hay ninguna investigación que tiende ni siquiera a una imputación del gobernador regional”, dijo al mismo medio radial.

“En ese sentido, esta estrategia de desinformar a la ciudadanía respecto a esto, es bien compleja. Uno no lo espera de un político antiguo como es él, y que se ha dedicado a hacer esto”, agregó.

Con respecto a la indagación, Rivas sostuvo: “Soy la persona más interesada en que esto se resuelva a la brevedad, pero ero creo que esta campaña que ha hecho el candidato de la izquierda en la región ha sido bien dura y se ha dedicado solamente a eso”.

Luego, tras ser consultado sobre si cree que no será formalizado, contestó: “Tengo la total tranquilidad de que eso va a ser así. Aquí no lo he dicho yo, lo ha dicho, insisto, el fiscal regional”.