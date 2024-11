Luppy Aguirre afirma que “jamás” efectuó gestiones en beneficio de Manuel Monsalve: “Realicé orientaciones legales”

La mañana de este miércoles, la abogada Luppy Aguirre Bravo, quien se desempeñaba como jefa de la División Jurídica del Ministerio del Interior y Seguridad Pública desde julio de 2022, presentó su renuncia al cargo, luego que se revelaran presuntas comunicaciones que habría tenido con el entonces jefe de la cartera de la Subsecretaría de Interior, Manuel Monsalve, antes que estallara públicamente el caso: el 15 y el 17 de octubre.

A través de una carta, la también exabogada del Consejo de Defensa del Estado (CDE), aseguró que “jamás” efectuó gestiones en beneficio de Monsalve, sino que, más bien, habría realizado “orientaciones legales, por solicitud de quién en ese momento era el jefe de servicio”.

En la misiva, la profesional enumeró seis ideas en relación a su renuncia, la que -según pudo conocer La Tercera- el propio subsecretario del Interior, Luis Cordero, le habría solicitado.

En primer lugar, Aguirre aseguró que se enteró del caso de Manuel Monsalve el martes 15 de octubre por la noche. “Donde el entonces subsecretario me informa de su temor de estar siendo víctima de operación política o del crimen organizado, pues no recordaba nada de lo sucedido y creía haber sido drogado”, señaló.

En un segundo punto, afirmó: “Jamás realicé gestiones ni con el fiscal Armendáriz ni con el general director de Carabineros, quienes sin duda podrán confirmar aquello. No hice gestiones con nadie del Ministerio Público, de las Policías ni del Poder Judicial, en beneficio de Manuel Monsalve, pues quienes me conocen saben de mi intachable carrera profesional y la corrección con la cual la he llevado siempre”.

Manuel Monsalve.

A ello, sumó que, cuando se enteró “de manera general y sin detalles del caso por parte de Monsalve, realicé orientaciones legales por solicitud de quién en ese momento era el jefe de servicio, señalándole, desde el primer minuto, que debía tener asistencia jurídica privada para este caso, recomendándole abogados conocidos de la plaza, como lo haría cualquier profesional ante una consulta de tal naturaleza”.

En cuarto lugar, aseguró que no conversó “de estos temas con ninguna autoridad de gobierno antes de que Manuel Monsalve renunciara a su cargo”. Asimismo, precisó que tampoco fue “consultada, limitándome a realizar las gestiones que correspondían entre ellas -y fue mi última comunicación con el exsubsecretario- solicitarle el día viernes 18 de octubre, el envío de su carta de renuncia, para tramitar los decretos respectivos”.

En ese sentido, indicó que presentó su renuncia “en la convicción de que, el carácter técnico de mi gestión en la División Jurídica de Interior, primará sobre cualquier otra consideración”.

Asimismo, agradeció “el apoyo y enorme trabajo que realizan los profesionales, técnicos y general todos los equipos de la Subsecretaría del Interior”, así como la “confianza puesta” en su persona.