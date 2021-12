Macaya confirma que directiva y miembros de la UDI esperarán con Kast los resultados de la segunda vuelta: “Vamos a estar en su comando”

A menos de 24 horas del inicio de la segunda vuelta presidencial, en la que medirán fuerzas Gabriel Boric, abanderado de Apruebo Dignidad, y José Antonio Kast, candidato del Frente Social Cristiano, el presidente de la UDI, Javier Macaya, confirmó que junto a miembros del partido esperarán los resultados del balotaje en el comando del líder republicano.

“Como directiva, miembros y parlamentarios de la UDI vamos a esperar con José Antonio Kast los resultados”, anunció el timonel oficialista esta mañana, marcando diferencia de lo informado el pasado viernes, cuando el presidente del PRI, Rodrigo Caramori, aseguró que los partidos de Chile Vamos se reunirían en una de las sedes de las tiendas de la coalición y, posterior al conteo de votos, llegarían hasta el comando de Kast.

“Por prudencia y principalmente por respeto a su comando y a la gente del Frente Social Cristiano, quienes han estado trabajando desde el día uno en esa candidatura, creemos que lo que corresponde es que sean ellos quienes merecen la atención máxima y las felicitaciones que corresponden para el triunfo que va a conseguir José Antonio Kast”, expresó Caramoni mediante un video.

“Es por esto que no nosotros, los partidos de Chile Vamos, hemos decidido reunirnos en la sede de uno de estos cuatro partidos para, posterior al conteo de votos, movilizarnos hasta la sede del comando de José Antonio Kast para ir a felicitarlo”, continuó diciendo.

Sin embargo, Macaya calificó aquellas declaraciones como “falsas”. Luego de una reunión que se sostuvo este sábado entre la directiva de la UDI y el presidente de la Unión de Partidos Latinoamericanos (Upla), Julián Obiglio, para abordar el proceso electoral que se desarrollará este domingo, el timonel se refirió a esta situación y declaró: “Yo creo que es una confusión la que se ha generado. Nosotros vamos a esperar con José Antonio Kast los resultados, vamos a estar en su comando”.

En ese marco, también detalló que “por razones de aforo no podemos estar todos juntos”, por lo que se realizará una actividad en la sede de la UDI “desde temprano”.

Consultado por la decisión de los otros partidos pertenecientes a la coalición, específicamente Renovación Nacional, el senador electo por la RM dijo que “entendemos lo mismo, que va a ser así también”.

“Nos parece que no corresponden”

Durante el punto de prensa, el presidente de la UDI también se refirió a los dichos del activista de derecha Sebastián Izquierdo, en los que hizo un llamado a los apoderados de mesa que adhieren a la candidatura de Kast a hacer “trampa”, obstaculizar el conteo en el balotaje y objetar los votos que son en favor de Boric.

“Hoy en la mañana veía estas declaraciones con profundas diferencias, las mismas diferencias que uno tiene con la polarización que se ha dado”, comenzó diciendo Macaya.

“La vocera del comando de Gabriel Boric (Izkia Siches) ayer calificó como una manifestación cultural el llamado a asesinar a un candidato presidencial y lo que hace Sebastián Izquierdo está en la misma línea, nos parece que no corresponde. Otros adherentes de Gabriel Boric llamaban a esconder las cédulas de identidad de los votantes de José Antonio Kast”, agregó.

“Acá no hay que tener dobles estándares para condenar ese tipo de situaciones vengan de donde vengan, entiendo que lo hizo el propio comando de José Antonio Kast. Nos parece que no corresponden, no contribuyen al ambiente democrático”, cerró el también diputado.

Las declaraciones de Izquierdo provocaron que desde el Servicio Electoral (Servel) se pronunciaran y decidieran presentar una querella en contra del activista de derecha por delitos contra el artículo 143 de la ley 18.700 Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, específicamente por impedir el funcionamiento de las mesas receptoras de sufragio.

El presidente del Consejo Directivo del Servel, Andrés Tagle, explicó que, además de lo anterior, “se solicitarán diligencias contra el querellado que impidan que pueda concretar el domingo 19 lo manifestado públicamente, que constituye un peligro para la sociedad y para la democracia”.