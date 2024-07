Macaya responde emplazamiento de ministra Jara por reforma de pensiones: “No vamos a ser cómplices de una mala política pública”

El senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, respondió este lunes al emplazamiento de la ministra del Trabajo, Jeannette Jara (PC), quien este domingo instó a los parlamentarios de oposición, en especial de Chile Vamos, a avanzar en la discusión de pensiones. Específicamente, para que el Senado someta a votación la idea de legislar la iniciativa.

En el programa de TVN, Estado Nacional, se le consultó a la secretaria de Estado sobre la posibilidad de que esta semana en la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta se vote la reforma previsional y respondió: “Esa es una excelente pregunta para Chile Vamos, porque la verdad es que en la Comisión de Trabajo del Senado quien tiene mayoría es Chile Vamos”.

Bajo ese marco, en el habitual punto de prensa que la colectividad gremialista desarrolla los lunes, Macaya abordó los dichos de la titular del Trabajo.

06/05/2024 JEANNETTE JARA, MINISTRA DEL TRABAJO MARIO TELLEZ / LA TERCERA

“A la ministra Jara le gusta la pelea política de echarle la culpa a los comillas poderosos y entrar siempre en la lógica de la lucha de clase. Ella va a ser responsable si le quita a los trabajadores chilenos el fruto de su esfuerzo para que hayan peores pensiones en 20 años más para los trabajadores chilenos hoy día”, dijo.

En esa línea, señaló: “Nosotros no vamos a ser cómplices de una mala política pública. Además, esto no se trata de tiempos legislativos, se trata de contenido de la reforma. Y si en ese contenido el gobierno quiere que las consecuencias se paguen en el futuro y esconder la basura bajo la alfombra, nosotros no estamos disponibles”.

Así las cosas, planteó que el contenido para su sector consiste en “subir las pensiones, mejorar la PGU y financiar”.

Para cerrar, Macaya reiteró que “si la ministra insiste en apurar el tranco legislativo en una discusión que no tiene que ver con los tiempos, tiene que ver con el contenido, nosotros no estamos disponibles este miércoles”.

Durante la mañana, su par de RN, el senador Rodrigo Galilea, planteó la misma postura. “No es un tema de plazos, es un tema de contenidos”, dijo y agregó que la propuesta “pasó al Senado prácticamente sin contenido, y el poco contenido quedó inórganico”.