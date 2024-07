“A ellas no les podemos decir que no”: Boric insiste en incorporar solidaridad en pensiones y apunta a mujeres con lagunas previsionales

En el marco de la entrada en vigencia del aumento del salario mínimo a $500.000, el Presidente Gabriel Boric insistió la tarde de este lunes en que la reforma de pensiones que impulsa el gobierno incorpore elementos de solidaridad.

Luego de su intervención por el incremento salarial, desde la Panadería Olimpia en la comuna de Independencia, el Mandatario interrumpió por unos segundos las palabras de la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, para referirse a uno de los proyectos emblemáticos de su administración.

“Me gustaría agregar, cuando hay quienes se niegan a incorporar un elemento de solidaridad en la reforma de pensiones, le están diciendo que no a Solange (una de las trabajadores de la panadería), que por haber criado sus hijos, que por tener que cuidar, tiene lo que se conoce como lagunas previsionales”, expresó.

Y luego recalcó: “Ese es el sentido de la solidaridad, hacernos cargo en conjunto de quienes han trabajado muchas veces de manera invisible, principalmente mujeres, cuidando. A ellas no les podemos decir que no”.

Previo a estas palabras del Jefe de Estado, en su habitual vocería de los lunes la ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, señaló: “Nosotros con la experiencia que hemos tenido, y en esto es compartido el diagnóstico no solamente por parte de los partidos oficialistas, sino que la gran mayoría del país, de que el modelo de las AFP fracasó en entregar las pensiones que comprometió y, por lo tanto necesitamos pasar a un sistema de verdadera seguridad social. En eso vamos a seguir avanzando como gobierno”.

Con respecto al proyecto de reforma de pensiones que se encuentra en el Parlamento, expresó que es de urgencia “habilitar la discusión en particular, porque si seguimos postergando la votación de la idea de legislar, no solo estamos postergando la posibilidad de subir las pensiones a nuestros jubilados y jubiladas, de manera irresponsable, sino que también estamos postergando la posibilidad de concretar acuerdos en particular en la tramitación legislativa, que es parte del procedimiento que tiene el Congreso Nacional”.

En esa línea, zanjó que “el diálogo no puede ser excusa para seguir dilatando. Hemos tenido diálogo, hemos tenido conversaciones, pero otra cosa es decir que producto de seguir dialogando, no votemos aún la idea de legislar, y eso no puede suceder”.

La semana pasada la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, también llamó a la oposición a destrabar la discusión de la iniciativa, que esperaban debatir a mediados de mayo, pero se terminó aplazando para la primera semana de julio, fecha que entregó la ministra Vallejo.

Sin embargo, pese a la insistencia del gobierno, en la oposición le han cerrado la puerta a la discusión en particular, argumentando que el proyecto continúa en la Comisión de Trabajo y que mientras no concluya esa instancia no es prudente comenzar a legislar.