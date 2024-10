Guillermo Arthur deja la presidencia de FIAP: “Impulsamos un montón de reformas que fueron importantes, como los multifondos”

Luego de 24 años al mando de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP), este mes Guillermo Arthur, con sus 76 años de edad, dejó la presidencia del organismo que grupa a las Asociaciones, Cámaras u otras instituciones similares de aquellos países que tengan establecido legalmente Sistemas de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) o similares, y que fue fundada en mayo de 1996. La nueva presidenta de FIAP es ahora Giovanna Prialé, la presidenta de la Asociación de AFP de Perú.

“En el año 2000 me nombraron presidente de FIAP. Los grandes players de ese momento en el tema de pensiones eran BBVA, Santander y Citi. Ellos me llamaron y me lo propusieron”, rememora Arthur.

Sobre la reforma previsional que se está discutiendo hoy en el país, Arthur comenta: “Hay una expresión de Karl Popper, un filósofo austriaco, en que dice que hay dos maneras de hacer reformas: las reformas graduales y las reformas radicales. Yo me inclino con las graduales, decía, pues las reformas graduales permiten ir viendo cómo funciona, qué errores se han cometido, permite más diálogo. Las reformas radicales significan un desmantelamiento de lo que hay, en que a todo aquel que se opone a la reforma radical, se le dice que está simplemente atacando al sistema, y simplemente no se le toma en cuenta. Yo creo que las reformas deben ser graduales. ¿Por qué este gobierno quiso inmediatamente sacar una reforma tan radical? Y esto no solo en Chile, en Colombia, en Perú también, son reformas bastante radicales. No sé qué va a pasar, ni sé qué va a pasar en Chile tampoco, pero de verdad creo que la gradualidad es muy importante para que uno vaya aquilatando cómo funciona el sistema, cómo funciona la reforma”.

¿Qué le parece la discusión que se está dando en la reforma previsional en el país?

Creo que vamos contra la corriente. Y eso es muy preocupante. No hay que darle más vuelta a que el aumento de las expectativas de vida, los altos niveles de informalidad, hacen necesario algunas reformas, entonces eso es lo primero que me gustaría corregir, cuando la ministra dice que las AFP no quieren reformas, es que no es así (...) El tema de aumentar la tasa de cotización está presente, pero lo quieren llevar a reparto. Entonces no sirve de mucho. Y se olvida, por ejemplo, que la rentabilidad de los fondos de pensiones ha sido extraordinariamente alta (...) Después, el otro punto, la edad de jubilación, no la han tocado, y eso también es algo que debería tocarse. Y por qué este desvío de la separación de la industria para eliminar a las AFP, ese es el propósito, pero ¿qué significa eso? ¿va a mejorar en un punto la pensión? Nada.

¿La nueva fórmula para distribuir el 6% de cotización adicional que está proponiendo el gobierno no le parece correcta?

No me parece correcta, lo que verdaderamente replica la capacidad económica de una persona es impuesto, y de ninguna manera la gente que está contribuyendo a su sistema de pensiones, porque ahí no están los más ricos. Entonces, ¿por qué le vamos a extraer parte del ahorro, a personas que no tienen grandes ingresos, para pagar solidaridad, cuando se puede hacer con la PGU? La PGU es solidaridad pura y dura, eso es solidaridad, pero se paga con impuestos.

Usted menciona una serie de cosas que deberían incorporarse en una reforma previsional, y habla de las fortalezas de la AFP pero, ¿no hace una autocrítica también sobre el rol que han cumplido las AFP? ¿Pudieron haberlo hecho mejor?

Sin duda.

¿En qué?

Pero, a ver, tampoco hemos sido muy oídos. Entonces, si yo te dijera ¿por qué no se ha subido la edad de jubilación? Porque no es un resorte nuestro (...) Obviamente que algunas cosas se han hecho mal, no me cabe duda, pero eso no justifica que vayamos a desmantelar el sistema (...) Me encantaría decirte sí, yo creo que pudimos haberlo hecho mejor, haber desarrollado una capacidad de comunicación con los afiliados mayor. Es verdad, pero te voy a decir con franqueza, creo que el sistema ha funcionado bien. Ha tenido altas rentabilidades, ha hecho un aporte al desarrollo económico del país, extraordinario, yo te digo, por ejemplo, ahora, después de los retiros, hubo un cambio. ¿Cuántas de las viviendas que se construyeron en este país fueron financiadas por las AFP?

¿Pero el sistema entrega buenas pensiones? Porque al final ese es el objetivo de un sistema de pensiones.

Está bien, pero veamos una cosa, ¿cuánto es el promedio de lo que cotiza una mujer en Chile? ¿15 años? ¿16 años? Y a la edad de jubilación ella tiene 30 años más. O sea, con 15 años en que cotizó el 10%, tiene que financiar 30 años (de jubilación), pero no el 10% (de su salario), a lo menos el 70%, una tasa de reemplazo adecuada (...) Con muy poco tiempo de ahorro tiene que financiar una etapa de desacumulación que es muy larga.

¿Cuál cree que es el principal legado en materia previsional que deja?

Impulsamos un montón de reformas que fueron importantes, como los multifondos (...) Piensa tú que cuando estábamos en los inicios de FIAP, en el año 2000, prácticamente la inversión de los fondos de pensiones estaba exclusivamente en renta fija, y en la mayoría de los países no solo en renta fija, sino que en títulos estatales. Entonces ahí empezamos a trabajar nosotros con estudios, con seminarios, con mesas redondas, invitando a todos los expertos para, por ejemplo, ampliarlo a la creación de los multifondos. Otras cosas que hicimos también, ahora último, hemos impulsado fuertemente todo lo que es la inversión en activos alternativos, que es algo que ya ha tomado vuelo en muchos países y hay algunos que están más adelantados que nosotros. El ahorro previsional voluntario también es algo que no estaba en la agenda. FIAP sirvió como un escenario para la discusión de todos estos temas.

Se han preocupado más que nada del área de inversiones del sistema de capitalización individual.

No te olvides que un 1% más de rentabilidad, significa 20% o 30% más de pensión, de manera que no se puede descuidar eso. Pero el ahorro voluntario por ejemplo, es algo que yo encuentro que está completamente desatendido. Después, los gobiernos corporativos, esto de tan olímpicamente decir que vamos a separar la industria, si hay estudios que dicen que las empresas donde hay inversiones de las AFP valen 14% o 15% más, eso es porque están en el gobierno corporativo, entonces por qué perder eso, por qué no reconocer eso. Cuando me dices, qué mea culpa hace, sí, yo puedo hacer mea culpa, pero qué mea culpa pueden hacer también los gobiernos, en el sentido de no haber apoyado a quienes le encargaron la provisión de bienes públicos.