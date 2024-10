“Maniobra de distracción” y “le hace muy mal a la democracia”: las reacciones de los diputados aludidos en querella de Chadwick

El exministro del Interior Andrés Chadwick presentó ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso una querella en contra de diez diputados oficialistas, quienes aludieron a su persona en la acusación constitucional presentada en contra de la magistrada Ángela Vivanco. En el libelo, al que accedió La Tercera, el exministro acusa “injurias graves” y “calumnias”, y que los parlamentarios aludidos le habrían imputado participación en una serie de delitos, lo que a su juicio debe castigarse con una condena.

“Utilizaron sus cargos y facultades para formularme un ataque mediático infame, para dañar impune e irremediablemente mi honra”, acusa la otrora autoridad. En paralelo pidió el desafuero en la corte porteña.

En detalle, la acción judicial apunta a los diputados: Daniel Melo, Lorena Pizarro, Mónica Arce, Jaime Araya, Luis Malla, Lorena Fries, Jaime Sáez, Ana María Gazmuri, Nathalie Castillo y Nelson Venegas.

Luego que La Tercera revelara los detalles del libelo, las reacciones de los parlamentarios aludidos no se hicieron esperar, y en general, manifestaron no “tener miedo” a la arremetida, afirmando que la enfrentarán “con la máxima seriedad”.

La diputada Lorena Fries afirmó que “el exministro Chadwick está en todo su derecho de presentar las acciones legales que estime pertinente, aunque me parece a mí que es un error, porque se está entrometiendo en lo que son las facultades que tiene el Parlamento en materia de acusaciones constitucionales”.

“La firma de una acusación constitucional es parte de las labores del Parlamento y en ese sentido está cubierta por la inviolabilidad que tenemos los parlamentarios en esta materia. De aceptarse algo así, pensemos también en la proyección de esto, se estaría acallando a los diputados en algo que es clave, que es representar a la ciudadanía y las voces de la ciudadanía, y en ese sentido me parece que le hace muy mal a la democracia una querella de estas características”, sostuvo.

Diputada Lorena Fries.

Por su parte, el diputado Daniel Melo, aseguró que enfrenta la querella con “mucha tranquilidad” y llamó a no desviar “el foco”.

“La relación de Chadwick con el señor Hermosilla es indesmestible y creo que a propósito de esta querella vamos a tener la oportunidad de que el señor Chadwick dé la cara, le explique a la opinión pública, a todo el país cuál es su vínculo y su relación en la trama, en esta red”, sostuvo.

En tanto el diputado Jaime Sáez, afirmó que no le tiene “temor al señor Chadwick”. “Tengo mi conciencia muy tranquila en términos de que no he imputado ni delitos ni calumnias de ningún tipo y es más, lo que ha quedado evidenciado en la medida que se van mostrando y haciendo público los chats del señor Hermosilla es que efectivamente el señor Andrés Chadwick en su calidad de ministro del Interior, incluso posterior a su salida del gobierno siguió ejerciendo una influencia política al más alto nivel”.

En cuanto al libelo en contra de Vivanco que desató la arremetida de Chadwick, el parlamentario precisó que “en particular hay un párrafo de esa acusación que no estaba previsto, no estaba acordado por quienes suscribimos la acusación, eso es algo que le hicimos ver al Partido Socialista en su momento. Es algo que tendremos que conversar internamente también, para ver cómo entre todas las personas que estamos señaladas en esa querella, que somos los firmantes de la acusación lo podemos enfrentar de la mejor manera posible”, sostuvo.

Ángela Vivanco, Abogada, ministra de la Corte Suprema. Foto: Andrés Pérez.

Por su parte, la diputada Ana María Gazmuri, afirmó que la querella ingresada por Chadwick le parece algo “totalmente excesivo”. “Me parece un acto de amedrentamiento hacia quienes hoy día, de alguna manera, estamos llevando adelante estas acusaciones constitucionales, pero sobre todo como una especie de cortina de humo frente a esta trama de corrupción que ha quedado en evidencia”.

“Creo que es una maniobra de distracción (…) la mejor defensa es el ataque, desde esa perspectiva lo tomamos así, pero lo vamos a enfrentar con la máxima seriedad, con el máximo rigor, como hacemos todo el trabajo político que estamos haciendo en esta Cámara”, señaló la diputada.

En ese sentido, indicó que no les “asusta” ni “amedrenta” la acción del exministro. “Seguiremos ejerciendo nuestro rol fiscalizador y lo que nos corresponde dentro de las atribuciones que tenemos como parlamentarios”, sostuvo.