Marcela Cubillos insiste en juntar firmas para postular en Las Condes y anuncia citas con Evópoli y con los republicanos

La exministra de Educación y exconcencional constituyente, Marcela Cubillos, reiteró este domingo que juntará las firmas para competir como independiente por la alcaldía de Las Condes en las elecciones municipales de octubre.

“Soy candidata porque voy a ir con firmas. O sea, de todas maneras, soy candidata, porque no necesito en el fondo al final que los partidos me lleven dentro de sus cupos”, sostuvo en entrevista con Estado Nacional de TVN.

Asimismo, confirmando que ya sostuvo encuentros con los timoneles de Renovación Nacional (RN) y de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Rodrigo Galilea y Javier Macaya, dijo que hará lo propio con las dirigencias de Evópoli esta semana y del Partido Republicano en una semana más.

“Me voy a reunir con Gloria Hutt y con gente del Partido Republicano”, señaló.

Por otro lado, Cubillos descartó “presidencializar” su postulación, negándose a entrar en definiciones respecto a apoyos a las figuras que se proyectan en las derechas como aspirantes a La Moneda.

“Yo estoy partiendo con una candidatura unidad y no voy a partir con una decisión o con una definición que divide un electorado que yo aspiro a representar. Yo aquí estoy hablando como candidata a alcaldesa de Las Condes porque es lo que soy, porque voy a ir con firmas ciudadanas. Y yo aspiro a representar como alcaldesa de Las Condes a personas que se sienten representadas por José Antonio Kast, por Evelyn Matthei, por Rodolfo Carter o por los candidatos que puedan surgir. Por lo tanto, no voy a presidencializar la definición de la comuna y no voy a partir una candidatura que está llamada a ser unidad con una definición que divide”, afirmó.