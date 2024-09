Marcela Cubillos tras denuncia de diputados PS e investigación de Fiscalía por millonario sueldo: “Es un atentado brutal contra la libertad”

La candidata a la alcaldía de Las Condes, Marcela Cubillos (Ind.-exUDI), sobre la cual se generó una polémica luego de que se diera a conocer que recibía un sueldo de $17 millones brutos mensuales en la Universidad San Sebastián (USS), salió esta noche a defender el dinero recibido por su labor en la casa de estudios superiores, indicó que las denuncias en su contra corresponden a una “acción política” y afirmó que la situación que la tiene en el ojo de huracán no afectará su candidatura con mira a las elecciones de octubre.

Asimismo, volvió a arremeter contra los diputados socialistas Daniella Cicardini y Daniel Manouchehri, quienes presentaron una acusación ante la Fiscalía por eventuales delitos que podrían derivarse de este pago que muchos tildan de “excesivo”, además de criticar nuevamente al Presidente Boric y a funcionarios del gobierno.

En entrevista con T13, Cubillos fue consultada sobre la decisión de la Fiscalía de abrir una investigación tras la denuncia de los parlamentarios socialistas. Ante esto, respondió que “si se presenta una denuncia, la Fiscalía tiene la obligación de darle curso. Ahora, estos diputados parecen ser mejores para la política que para el derecho. Vimos, por ejemplo, que presentaron una acusación contra una ministra (Ángela Vivanco) por una causal que no existe en la Constitución”.

En lo que respecta a la acusación en su contra, indicó que “en materia de los delitos, por los cuales hacen la denuncia, hay delitos que, por su naturaleza, es imposible que yo pueda cometerlos porque no soy funcionaria pública. O sea, cuando hablan de delitos de soborno, de cohecho, esos son delitos de funcionarios públicos”, destacó.

Es por esto, que calificó la denuncia como “más bien una acción política y la Fiscalía, me imagino, le dará curso como tiene que hacerlo. Pero yo aquí creo que lo que hay atrás es un atentado muy fuerte a la libertad: a la libertad de trabajo, a la libertad de contratación, a la libertad de las instituciones privadas de fijar sus políticas de remuneraciones. Y quien crea que hoy día puede mirar desde el palco, porque es otra persona la afectada, después no lloremos porque no somos capaces, en estos minutos, de defender la libertad en Chile”.

Dineros fiscales

Consultada por quienes han cuestionado que el 45% de los ingresos de la USS proviene de platas fiscales, y un 28% del CAE, y si esta situación no da el mérito para que la Fiscalía realice una investigación, Marcela Cubillos sostuvo que “está regulado todo por ley, pero aquí lo que hay atrás es lo mismo que trató de hacer el ‘octubrismo’ en la Convención (Constitucional), que porque haya recursos públicos en universidades privadas, ellos puedan tomarlas por asalto, eso es lo que quisieran, que porque entra plata pública a una universidad privada, ellos tengan derecho a controlar qué se enseña, quién enseña, cómo enseña. Eso no está permitido, porque se rechazó gracias a Dios”.

“Imagínese lo que pasaría si en cada institución privada, por el hecho de que entraran recursos públicos, el Estado lo pudiera controlar. O sea, un paciente que se atiende por Fonasa en una clínica privada, le entran recursos públicos a esa clínica privada. ¿Decimos entonces que los suelos de los médicos los puede fijar el Estado?”, se preguntó.

“Yo creo que no y creo que esa es la libertad que hay que defender en Chile”, sostuvo.

Requerida por la solicitud de información a la USS que hizo la Superintendencia de Educación, Cubillos sostuvo que “la Superintendencia tiene que cumplir con su labor y con sus obligaciones, con sus facultades, y entiendo que ha pedido información por el sueldo de distintas personas de la universidad. Por supuesto que la universidad tiene que entregar toda la información, pero aquí la política de remuneraciones la fija la universidad”.

En este sentido, destacó que “si a mí la universidad me asignó un determinado valor, porque le represento un valor a la universidad en materia de adhesión de alumnos, o que se inscriban alumnos, el curso que estaba haciendo de Constitucional tenía lista de espera, porque a lo mejor (a la universidad) le parecía interesante que yo haya estado en la Convención Constituyente o porque yo haya sido ministra de Educación, es una institución privada que puede asignarle el valor que quiera a una persona de adentro”, destacó.

En tanto, sobre quienes cuestionan que efectivamente haya realizado las clases por las que se le pagó, la exministra fue enfática: “Yo cumplí mi contrato en tiempo y forma (...) Estuve cinco años trabajando en la universidad de diferentes maneras, a veces con más dedicación y otras con menos, cuando estuve en la Convención por supuesto que podía hacer mucho menos clases, hice clases vespertinas, había ciertas limitaciones que era lo que nos permitía el trabajo en la Convención, después tuve más tiempo. He cumplido mi contrato siempre, en tiempo y forma, y lo dejé yo, voluntariamente al empezar la campaña” a la alcaldía de Las Condes.

Ataque al gobierno de Boric

En momentos en que Marcela Cubillos era consultada sobre qué le diría a otros docentes que reciben un sueldo notoriamente inferior a lo que ella recibía en la USS, la candidata a alcaldesa -al igual como lo realizó durante la jornada a través de su cuenta de X- respondió con un ataque al Presidente Gabriel Boric y a la ministra del Interior, Carolina Tohá.

En este sentido, sostuvo: “¿Qué les dice (a los profesores) el Presidente Boric, que gana su sueldo con platas públicas, por 10 millones de pesos, por estar sentado en La Moneda y que tiene el país destruido? ¿O qué le decimos a esos profesores que ganan un sueldo como el que usted dice que la ministra Tohá y todo un equipo que tiene al país sumido en la violencia y en la delincuencia estén ganando el sueldo que están ganando? O diputados que no son capaces de leerse la Constitución. Entonces este es un debate infinito y por eso es un debate cínico que atenta contra la libertad. ¿Qué le decimos a esos profesores que esperaron de este gobierno que cumpliera muchas de sus promesas y que el ministro de Educación ni siquiera tiene una agenda en materia educativa?”.

Requerida si sus palabras correspondían a un intento de “empatar” en vez de entregar una respuesta concreta, Cubillos indicó que “es un argumento explicativo, porque si no es muy cínico este tema (...) ¿Quién determina que es lo que es un sueldo justo?”, se preguntó.

“Yo por lo menos creo en un Chile libre y creo que lo que hay acá es un atentado muy brutal contra la libertad”, reiteró la exministra.

Campaña electoral

Finalmente, Cubillos descartó que la actual polémica pueda afectar su campaña hacia las elecciones de octubre.

Consultada al respecto, indicó que “no, los vecinos de Las Condes saben que la izquierda desde el día uno ha tratado de engañarlos. Puso como candidata a una Marcela Cubillos Hevia, que viene en una lista donde van candidatos de la exLista del Pueblo, solamente con el afán de confundir. Por lo tanto los vecinos de Las Condes tiene muy claro que la izquierda ha querido desde el día uno ganar esta elección por secretaría y eso no va a ocurrir”, cerró.