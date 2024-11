Mario Desbordes fija lineamientos para la alcaldía de Santiago y se reúne con Tohá por seguridad en la comuna

La tarde de este lunes, el alcalde electo de Santiago, Mario Desbordes (RN), se reunió en La Moneda con la ministra del Interior, Carolina Tohá, para abordar los problemas de seguridad en la comuna. En dicho encuentro, el excarabinero entregó a la titular un “largo petitorio” con “proyectos puntuales” para hacer frente a esta situación.

“Ella también me hizo ver cuáles eran las condiciones del ministerio en términos de capacidades, dotación, etc. Fue una reunión muy buena”, destacó el próximo jefe comunal.

Durante el encuentro, Tohá compartió su experiencia a la cabeza del municipio, y encontraron un punto de encuentro en que se alejan del modelo Bukele y que por lo mismo, se debe apuntar a la recuperación de espacios públicos.

“El presidente Bukele tiene que ser evaluado en función de la realidad que tiene El Salvador y de lo que vive con las maras, que son una mafia extraordinariamente peligrosa, muy distinta a lo que nosotros conocemos en Chile. Yo me entrevisté con líderes de las mara para poder conocer un poco más a fondo el punto. Y con lo poco que conocí, la verdad que las cifras son espeluznantes. Ahora, yo soy partidario de enfatizar la prevención”, indicó.

Tras la reunión, Desbordes señaló: “Le agradezco a la ministra, es muy importante que los alcaldes y alcaldesas de todo Chile trabajemos en conjunto con las autoridades de gobierno. Aquí no importa el color político, lo que nos corresponde es que nos pongamos a trabajar para solucionar un problema de la ciudadanía. Lo mismo que voy a hacer con alcaldes de distinto color político que son vecinos de la comuna y con los que vamos a trabajar como socios en lo que se viene”.

“A partir de ahora vamos a generar varias otras reuniones de trabajo con sus equipos para trabajar juntos. Es lo que corresponde, es lo que la ciudadanía nos pide a todos. Dentro de lo que es el respeto cívico es una responsabilidad que tenemos tanto las autoridades de gobierno como las autoridades de locales”, remarcó.

Al ser consultado por su postura sobre el uso de presencia militar en el Gran Santiago, sostuvo que no es una opción que considere “por ahora”.

“Lo que urge es fortalecer la musculatura de Carabineros. Me voy a reunir con el alcalde Felipe Muñoz de Estación Central dentro de los próximos días. Yo sé que él ya lo planteó para algunos sectores, y no lo puedo descartar en algunos lugares muy específicos en términos de lo que es la custodia de la estructura crítica, pero no en orden y seguridad. Creo que las Fuerzas Armadas no están preparadas para roles de orden y seguridad”, explicó.

Desbordes también adelantó que al asumir la alcaldía solicitará prontamente al ministro de Justicia, Jaime Gajardo, una reunión para abordar la construcción de la cárcel en Santiago.