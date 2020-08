Matthei dice que ha recibido respaldo “tanto dentro como fuera de la UDI” tras decisión por competir por La Moneda y declina revelar postura en plebiscito

hace 14 minutos

Evelyn Matthei con La Moneda de fondo.

“No voy a decir como voto. A mí me importa que a partir del 26 de octubre podamos trabajar en paz y armonía. Lo que necesitamos es no dividirnos en bandos irreconciliables y no dividirnos”