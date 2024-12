Matthei responde a emplazamiento de Vallejo por contrato de exfiscal Guerra en Providencia: “A nadie le interesa este tipo de polémica”

Un cruce de declaraciones han protagonizado la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei junto a la ministra vocera Camila Vallejo, quien en sus últimas declaraciones contestó a las críticas de la carta presidencial de la UDI con un emplazamiento a aclarar el rol del exfiscal Manuel Guerra en la municipalidad que lidera. Esto, luego de que se diera a conocer que el otrora persecutor –bajo la mira del Ministerio Público por sus vínculos con Luis Hermosilla y Andrés Chadwick– prestó servicios relacionados con probidad a la alcaldía de la zona oriente.

“Tenemos que ver si tiene más experiencia o no frente a situaciones en candidaturas presidenciales u otros escenarios. Pero en esto hay que dejar un poco atrás la soberbia que algunos creen que le da por derecho tener por la edad. No es así (…) además sería bueno que aclarara su relación con el fiscal (Manuel) Guerra y los recursos municipales implicados”, indicó Vallejo hace dos días.

Ante esto, en medio de la ceremonia que dio inicio a la recuperación del Café Literario Balmaceda, la aspirante presidencial zanjó la controversia y llamó a enfocarse en las prioridades de la ciudadanía.

“No soy la única que ha expresado críticas al manejo de la prensa y de la opinión pública en las crisis que han tenido. Yo creo que han sido múltiples, además de todos los sectores políticos, incluyendo el de ella. Lo segundo es que más que hacer polémicas, Lo segundo es que más que hacer polémicas, tenemos que preocuparnos y ocuparnos de los problemas que afectan a los chilenos. No veo que a nadie le interese mucho este tipo de polémica”, respondió Matthei al ser consultado por los dichos de Vallejo.

En esa línea, Matthei agregó que la “gente quiere ver cómo va a poder acceder a una mejor vida, cómo le van a asegurar que no sigan permeando nuestras fronteras personas que no sabemos a quién vienen. Yo estoy segura que quiere que le demos respuesta en cuanto a las listas de espera eternas que hay en materia de salud. Hay muchos temas de los cuales nos tenemos que hacer cargo y yo quisiera invitar no solamente a la ministra, sino que en realidad a todos los que estemos en política, a que nos ocupemos de los temas que de verdad le importan a los chilenos”.

El contrato de Guerra en Providencia

Tras el emplazamiento, Matthei reiteró la explicación que dio a inicios de noviembre cuando se dio a conocer que Guerra recibió cerca de once millones por la elaborar de informes de probidad.

“Tenemos más de 300 contratos a honorarios en la municipalidad. Yo no tengo vínculo con cada uno de ellos. Este fue un contrato por cinco meses en que el trabajo se hizo y en que nos permitió ir viendo cuáles eran los lugares donde había mayor riesgo en cuanto al buen manejo de las plazas públicas. Esto nos permitió tener mucho mayor control y mejores contratos en áreas que son tan complejas, como por ejemplo, retiro de basura, barrido de calles, que son contratos muy millonarios” remarcó.

Primarias en Chile Vamos

Respecto a la carrera presidencial en la que se impone como la principal figura de Chile Vamos, recalcó que pese a que “falta demasiado tiempo” se está preparando junto a su equipo en el caso de que deba asumir “un rol importante”.

“Lo que viene ahora es empezar a tomar muchos de esos insumos y bajarlos a lo que quieren los vecinos, lo que sueñan, lo que temen, etc. Por lo tanto, vienen muchos viajes y mucha actividad en terreno, lo que a mí me encanta”, manifestó.

En cuanto a eventuales primarias en la coalición, señaló “es algo que van a ver básicamente los partidos. Yo siempre he señalado que lo que se estime mejor, no estoy imponiendo nada, no estoy exigiendo nada. Pero también hay que tomárselo con calma”.