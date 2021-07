Máximo Pavez, subsecretario de la Segpres: “Si no llegan los convencionales porque no se han comprado los pasajes, eso no será responsabilidad de la cartera ni del gobierno”

El inicio de la Convención Constituyente no ha estado exenta de complicaciones. Los problemas técnicos y sanitarios han retrasado el trabajo de los convencionales.

Esto ha provocado críticas al Gobierno por la carencia de los elementos pertinentes para el comienzo de la redacción de la nueva Constitución. La tensión llegó a tal punto, que desde el Gobierno, con un espíritu de bajar los ánimos, removió de su cargo al secretario ejecutivo de la Convención.

Pero las dificultades administrativas no han cesado. Así lo manifiesta el subsecretario de Segpres, Máximo Pavez, quién hoy se mostró preocupado por el no envío por parte de la mesa de la Convención de las solicitudes de compra de los pasajes para los convencionales, que, hasta el momento, no podrían trasladarse para sesionar al ex Congreso esta semana.

“Estamos preocupados porque queremos que los constituyentes estén el martes, pero no puedo autorizar la compra sin este requisito. Y hasta esta mañana, no tenemos solicitudes formales de compra”, indicó Pavez.

El subsecretario explica que, de acuerdo a la Ley de Presupuestos, se establece que desde el momento en que se instala la Convención, es decir el domingo 4 de julio, cualquier adquisición, es decir, cualquier compra, tiene que ser autorizada por el comité externo, el cual se debe mencionar en el reglamento. Sin embargo, mientras el reglamento no se dicte, éstas solicitudes las debe solicitar expresamente la Presidenta de la Convención.

La Presidenta Elisa Loncón y el vicepresidente Jaime Bassa conversan con constituyentes durante la primera sesión de la Convención Constitucional, realizada en el Salón Plenario del Ex Congreso Nacional en Santiago. FOTO: ALEJANDRO CARVALLAL/SENADO/AGENCIA UNO.

“Todavía no nos han llegado los requerimientos para la compra de pasajes para los convencionales. Yo como jefe de servicio no voy a autorizar una compra fuera de la ley. Le mandamos mensajes al vicepresidente de la Convención indicándole que todavía no existían los requerimientos formales, ellos comentaron que todavía se estaba conversando con los convencionales pero todavía no nos han pedido nada”, afirma el subsecretario de la Segpres.

Pavez mencionó que el viernes se volvió a comunicar con Bassa con respecto al envío de los oficios y que ellos como Segpres no iban a efectuar compras si no se habían hecho el requerimiento. Y, a pesar de la advertencia, la mesa no ha respondido los oficios enviados.

“No va a ser responsabilidad del Gobierno sino no se formalizan las solicitudes de compra”, sostiene el subsecretario.

“Nosotros el día jueves con Catalina Parot fuimos a ver a la Presidenta, con el Ministro y el vicepresidente Bassa, y le dijimos que nos juntáramos el día viernes. Les ofrecimos una reunión para esto, pero no nos contactaron. También les propusimos instancia de coordinación bisemanal, sin embargo, no nos han contestado”, agrega Pavez.

Desde el Gobierno están a la espera de la solicitud formal por parte de la mesa directiva de la Convención para la formalización de la compra de pasajes para los convencionales para que estos puedan sesionar la próxima semana.