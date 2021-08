“Me la jugaré para que diputados DC apoyen en la Sala la iniciativa”: Yasna Provoste defiende idea de legislar despenalización del aborto pese a voto falangista en contra

“¿Su partido estará con las mujeres o con la Iglesia?”, dijo Maite Orsini el día de ayer, refiriéndose a la votación del proyecto de despenalización del aborto en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género.

Una definición que se concretó hoy lunes 9 de agosto -a casi siete meses desde que se iniciara su discusión en dicha instancia- en la Cámara de Diputados, cuya deliberación resultó en el rechazo de la modificación al Código Penal para despenalizar el aborto consentido por la mujer dentro de las primeras catorce semanas de gestación.

Con seis votos a favor -de las diputadas Camila Rojas (Comunes), Maite Orsini (RD), Maya Fernández (PS), Marcela Hernando (PR), Patricia Rubio (PPD) y Marisela Santibáñez (PC)- y siete en contra, de las legisladoras UDI Nora Cuevas y María José Hoffmann; de RN Karin Luck, Francesca Muñoz y Ximena Ossandón; además de Virginia Troncoso (Ind) y Joanna Pérez (DC); el proyecto pasará a la Sala con la recomendación negativa de la instancia.

“Pese a compromiso de senadora Provoste, la DC da la espalda a las mujeres, y vota en contra de la despenalización del aborto en la comisión. Espero que la senadora cuadre a su partido con el derecho de las mujeres”, escribió a través de Twitter Natalia Piergentili, presidenta del PPD, refiriéndose a los dichos de la senadora horas antes de la sesión de comisión y el voto en contra emitido por la diputada Pérez.

Un mensaje que Yasna Provoste ratificó tras oficializarse el dictamen de la instancia: “He sido clara y lo reitero: la despenalización del aborto no es un tema valórico, sino de DDHH de las mujeres y mi compromiso está en que el proyecto sea aprobado”.

“Me la jugaré para que diputados DC apoyen en la Sala la iniciativa. Las mujeres de Chile merecemos más”, dijo la precandidata a la presidencia, quien se medirán en Consulta Ciudadana de Unidad Constituyente el próximo 21 de agosto.

Las miradas socialista y radical

Por su parte, los candidatos que se medirán con Provoste en la Consulta Ciudadana -la abanderada socialista Paula Narváez y el radical Carlos Maldonado-, se manifestaron en torno a esta negativa por parte de la comisión e hicieron hincapié en su compromiso, como aspirantes a la Moneda, con el proyecto.

“Los cambios que Chile está exigiendo en tantas áreas requieren liderazgo, requieren compromiso, requieren coherencia, como la que mostró hoy día nuestra diputada Marcela Hernando”, dijo Carlos Maldonado, presidente del Partido Radical, sobre la diputada de su partido. “Lamentablemente, la centroizquierda no expuso, no exhibió, no demostró la mayoría que tiene en la comisión. (...) Confiamos en que en la sala se revierta este resultado y pueda avanzar esta iniciativa en favor de los derechos de las mujeres en nuestro país”.

En tanto, la socialista respaldada por el PPD, Nuevo Trato y Partido Liberal, expresó: “Lamento la votación en contra del proyecto de despenalización del aborto. Nuestra convicción siempre ha estado y estará por ampliar los derechos y el cuidado de las mujeres. Así lo reafirmamos en nuestro programa de gobierno. Hoy el conservadurismo sigue impidiendo las transformaciones que Chile necesita”, dijo Paula Narváez.