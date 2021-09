Rodrigo Rojas Vade presenta renuncia a la vicepresidencia de la Convención Constitucional tras reconocer que mintió sobre padecer cáncer

La Mesa ampliada de la Convención Constitucional emitió esta tarde una declaración oficial respecto a la situación del convencional y vicepresidente, Rodrigo Rojas Vade, tras reconocer a LT Domingo que mintió en su diagnóstico de cáncer, que declaró al momento de postular al cargo.

“Como Mesa Ampliada de la Convención Constitucional lamentamos profundamente lo ocurrido con el convencional Rodrigo Rojas Vade y empatizamos con el dolor que esta situación ocasiona”, señala el documento liberado poco antes de las 17.00 horas.

Además detalla la situación de Rojas Vade en la mesa. “Ante la seriedad de los hechos, hemos aceptado la renuncia que el Sr. Rojas ha presentado esta tarde a la Vicepresidencia adjunta de la Convención”.

“Mantenemos nuestro compromiso irrestricto con la transparencia y la probidad en el ejercicio de nuestros cargos, por lo que iniciaremos los procedimientos internos correspondientes. Asimismo, pondremos a disposición de los organismos respectivos todos los antecedentes de los cuales dispongamos”, cierra el documento.

Como adelantó pasado el mediodía la presidenta de la constituyente, Elisa Loncón, la mesa se iba a pronunciar de manera oficial sobre la situación de Rojas Vade. Aunque en principio, deslizó que ello podría ocurrir el lunes. Sin embargo, la declaración salió poco más de cuatro horas después.

Zanjado el tema de la vicepresidencia, la duda queda en cuál será el futuro en la Convención de uno de los constituyentes más emblemáticos de la Lista del Pueblo. Pese a que él le señaló a La Tercera Domingo que “siento que me tengo que retirar de la Convención”, no está contemplado un mecanismo formal de renuncia, y la ley plantea que, al ser independiente, no correspondería su reemplazo en caso de que cesara en su cargo.

Con todo, una eventual salida de Rojas Vade sin reemplazo no afectaría el quórum de dos tercios; dada la forma legal en la que está diseñada la aproximación matemática, incluso si el escenario quedara con 154 miembros, el guarismo se mantendría con 103 constituyentes necesarios para alcanzar la mayoría, la misma cifra que hasta hoy.