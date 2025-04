Tras declinación de Mirosevic: Mulet defiende que su candidatura “es seria y no se baja”

Ya no son seis, ahora son cinco los candidatos del oficialismo que buscarán llegar a La Moneda. Y es que, el diputado liberal, Vlado Mirosevic, declinó su candidatura en favor de Carolina Tohá (PPD).

Mirosevic abandonó su aspiración debido a que no tenía las firmas necesarias para que su colectividad se constituyera en las 16 regiones del país y, así, poder participar en las primarias oficialistas.

Ahora, los que siguen en la carrera, además de la exministra del Interior, son Jeannette Jara (PC), Paulina Vodanovic (PS), Gonzalo Winter (FA) y Jaime Mulet (FRVS).

Bajo este marco, al ser consultado al respecto, el diputado Jaime Mulet dijo que se trataba de “un gesto de realismo porque él no tenía el partido inscrito en todo Chile, no tenía las firmas”.

Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

“Lo valoro mucho, soy amigo de él, pero también está esa situación de realismo”, agregó.

Luego, fue inquirido sobre si él contaba con las firmas suficientes para participar de las primarias. “Sí, nosotros estamos constituidos en las 16 regiones del país, si no, no me hubiera presentado, si no las hubiera tenido”.

“Nos faltaba la última región, la terminamos en enero. Fue Magallanes, pero ya no hay ninguna duda, digamos, estamos encima”, agregó.

Dicho eso, aseveró: “Mi candidatura no se baja, es una candidatura seria. Yo sé en lo que me metí, digamos, lo que el partido me pidió. Tenemos propuestas, tenemos una idea de Chile que queremos exponerle al país y que la gente decida, en definitiva, del mundo progresista, qué peso nos da”.