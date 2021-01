Miguel Crispi, diputado RD:“Con Paula Narváez es más posible una conversación política de futuro”

Para el diputado de Revolución Democrática, Miguel Crispi, hoy el Frente Amplio debe ponerse un objetivo con urgencia: encontrar una carta presidencial para reemplazar el vacío que dejó Beatriz Sánchez en la coalición.

En ese sentido, el parlamentario tiene una visión crítica respecto del rol que ha cumplido la mesa nacional del bloque y los emplaza a apurar el diseño para enfrentar esos comicios. Asimismo, el excoordinador de la colectividad manifiesta sus diferencias con la figura del alcalde del PC, Daniel Jadue, y dice ser más cercano a una vertiente del “socialismo democrático” que a la “marxista leninista de Jadue”.

¿Cómo ve la situación presidencial del FA?

La necesidad de tener una carta presidencial para el FA tiene que ser una de las prioridades para la coalición. La mesa nacional tiene que abocarse a ello de una manera muy sistemática y porque hay muchísimo en juego. Haber postergado ese escenario de algún modo no colaboró mucho y hoy estamos contra el tiempo.

¿Fue entonces un error esperar tanto a Beatriz Sánchez?

Beatriz Sánchez es hoy candidata por el distrito 12, por el que soy representante y me siento muy privilegiado de poder colaborar en esa campaña. La decisión de Beatriz, pese a que es muy sabia, nos deja efectivamente con un desafío inmediato que es levantar una nueva candidatura.

Pero el bloque no se preparó para este escenario. ¿Los dañó esa demora?

No lo diría en ese sentido, pero, en todo caso, no es la decisión de Beatriz la que al final nos lleva a este escenario, porque era algo bastante anticipable, es en la inacción de la mesa nacional donde uno debiera suponer responsabilidad política.

¿Y han hecho una autocrítica?

No tengo un diálogo con la mesa nacional.

¿Quién podría ser la carta?

Si el FA quiere lograr el objetivo de tener una carta presidencial, más que especular con nombres tiene que hacer un trabajo sistemático por parte de su mesa nacional y buscar un candidato que nos represente.

Quien está proclamado es Marcelo Díaz. ¿A él lo podría apoyar?

Valoro mucho la figura de Marcelo, pero no sé si es quien el FA necesita para poder recuperar parte del espacio donde ha retrocedido.

¿Cuál es el camino para resolver este tema?

En relación al cronograma, hoy es urgente que, más allá de si hay una primaria, todas las candidaturas presidenciales de la oposición se comprometan a que en una segunda vuelta van a apoyar a quien pase en base a acuerdos programáticos.

¿Deben tener una primaria con toda la centroizquierda o ir directo a primera vuelta?

La primaria presidencial sirve solo si todas las candidaturas que se sientan parte del mismo proyecto participan. No tendría sentido, por ejemplo, una primaria entre el PC y el FA. Si ese fuera el escenario, lo más razonable sería ir a una primera vuelta.

Entonces, ¿tendría más sentido para el FA ir a primera vuelta?

Ir a una primaria donde no estén todas las candidaturas de la oposición no tiene ningún sentido.

A algunos en el bloque les entusiasma la candidatura de Daniel Jadue. ¿Cómo lo ve?

El alcalde Jadue no es el candidato del FA y, valorando su trayectoria, tiene un liderazgo que muchas veces gasta más energías en la diferenciación que en buscar espacios comunes con otros. Y desde una matriz más política me siento más identificado con una vertiente del socialismo democrático que la marxista leninista de Jadue.

¿Se identifica, entonces, más con alguien como Paula Narváez?

No lo pondría en personas, pero sí valoro enormemente la irrupción de Paula Narváez, sobre todo porque ha hecho un aterrizaje muy convocante y llamando a reparar algo que ha sido muy problemático para la oposición, que es la posibilidad de construir unidad en función de un proyecto. Y si Paula Narváez viene a colaborar en ese fin, bienvenida sea.

¿Esa opinión es compartida en el resto del FA?

Es una apreciación personal, pero esta disposición a conversar posibilita una conversación de nuestro sector con lo que hoy es Unidad Constituyente que al menos antes, cuando los liderazgos eran Heraldo Muñoz, Ximena Rincón, Francisco Vidal, me parecía muy difícil de imaginar. Con Paula Narváez es más posible una conversación política de futuro.

¿Con ella se podrían acercar a Unidad Constituyente?

Con su candidatura me es más fácil imaginar una conversación de nuestro sector y una Unidad Constituyente liderada por su figura.

¿El caso Luminarias complica el apoyo que podrían darle a Jadue?

Cualquier candidato presidencial tiene que demostrar una transparencia total, y en eso Jadue ha estado disponible a colaborar con la justicia y esperaremos a ver qué pasa.

Sobre las listas de convencionales, ¿cómo ve la situación en que quedó la oposición?

Está claro que ninguna lista va a lograr los 2/3 y, por tanto, se hace más urgente reunirse para tener acuerdos sobre el reglamento y los contenidos. No soy de los derrotistas que creen que todo está acabado y al igual que en este Parlamento donde no están las mayorías, con presión popular se pueden alcanzar muchas cosas.

¿Qué responsabilidad le cabe al FA?

No tuvimos suficiente fuerza para imponernos frente a quienes no estaban disponibles a ceder espacios de poder en pos de la unidad. Quedamos en medio de dos posiciones, tanto del PC como de la DC, que de entrada no estaban disponibles a hacer ni siquiera el esfuerzo de alcanzar la unidad.

¿Y a la directiva de RD?

Las responsabilidades son colectivas. Lo más fino se discute en la interna de un partido político, pero aquellos actores que tenían más posición para construir unidad no tuvieron suficiente fuerza para imponerla.