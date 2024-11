Ministra Fernández contradice a general Iturriaga sobre falta financiamiento de las Fuerzas Armadas: “Lo descarto enfáticamente”

Las declaraciones emitidas días atrás por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Javier Iturriaga, sobre la situación interna de la institución, fueron descartadas tajantemente la mañana de este martes por la ministra de Defensa, Maya Fernández.

Los dichos de Iturriaga se dieron el pasado 28 de octubre en la sesión de la subcomisión mixta de Presupuesto, ocasión en que se quejó de que existía un supuesto desfinanciamiento a la tropa de esa rama de las Fuerzas Armadas.

“El Ejército hoy está definido por una planta que, por ejemplo, para los soldados de tropa, profesional, hay una planta de 7.000 soldados, que es lo que autoriza la ley, pero solamente se está financiando a 1.600″, dijo, según consignó El Mercurio durante el fin de semana.

Esta cifra, según Iturriaga, se trataría solo de un 23% del total de los soldados que se necesitan para tener un Ejército “100% operativo”.

En diálogo con Radio Infinita, en esta jornada la titular de Defensa contradijo esas palabras del comandante en jefe: “Descarto totalmente el desfinanciamiento de las Fuerzas Armadas”.

26 AGOSTO 2024 LA MINISTRA DE DEFENSA, MAYA FERNANDEZ, EN LOS PASILLOS DEL CONGRESO. FOTO: DEDVI MISSENE

“Todo lo contrario, nosotros hemos ido recuperando. En un momento hubo una disminución del presupuesto producto de la pandemia. Quiero decir que hoy en día el presupuesto financia todo lo que tiene que ver con oficiales, suboficiales. Yo creo que eso es importante decirlo”, expuso Fernández.

Como ejemplo, la secretaria de Estado añadió: “Tanto así, que en el último despliegue por las elecciones tuvimos más de 27.000 hombres y mujeres desplegados a propósito de los resguardos de locales de votación”.

“Por tanto, yo lo descarto enfáticamente”, zanjó la ministra de Defensa.

Críticas oficialistas a Iturriaga

Las palabras del mandamás del Ejército ya habían recibido críticas desde el oficialismo, específicamente de parte de los integrantes de las comisiones de Defensa de ambas cámaras.

El jefe de bancada de los senadores del PS, Gastón Saavedra, aseguró que “el Ejército actualmente tampoco tiene el cuerpo de instructores, vehículos e infraestructura para recibir un número mayor de conscriptos. Por eso me parece que las declaraciones del general Iturriaga no apuntan al problema de fondo y no corresponden tampoco al cargo técnico que ostenta”.

Desde la Cámara, Jorge Brito (FA) acusó que “el comandante en jefe del Ejército da información mañosa porque da a entender de que en realidad habría un problema de sostenimiento del despliegue militar cuando en la práctica los soldados de tropa profesional representan sólo el 4% de la fuerza total del aparato militar que está compuesto principalmente por oficiales, suboficiales y clases”.