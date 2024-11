Ministra Tohá confirma ante comisión de la Cámara que jefa de gabinete de Interior estaba al tanto de la denuncia contra Monsalve

La ministra del Interior, Carolina Tohá, expuso ante la comisión investigadora sobre la denuncia por violación en contra de Manuel Monsalve que alojó una crisis en La Moneda sobre los protocolos que activaron tras conocer el caso y si las decisiones que adoptaron correspondían a un “pacto de silencio” tal como han acusado desde la oposición.

Luego de una introducción reprochando el actuar del exsubsecretario, Tohá remarcó la cronología de determinaciones y funcionarios que conocieron del caso. Hasta ahora había conocimiento de once funcionarios que estaban al tanto, entre ellos, el Presidente Gabriel Boric; la ministra del Interior; el jefe de gabinete de Monsalve, Gabriel de la Fuente y otros trabajadores que se desempañaban en la subsecretaría.

Sin embargo, la titular de la cartera confirmó que su jefa de gabinete, Pía Mundaca, tenía conocimiento de los antecedentes.

Tohá remarcó la cronología de los hechos tras enterarse de la denuncia: “Al final de la reunión que el Presidente tuvo con Manuel Monsalve, se comunicó y me informó que instruyó a Manuel Monsalve me dijo que quería que me reuniera con él durante esa misma noche. En esa misma conversación se empezó a hablar de la muy probable salida y de los primeros nombres que se empezaron a barajar para su reemplazo. Ese día en la noche, a la espera del llamado de Monsalve, que no ocurrió, entró un llamado del director de la PDI, (Eduardo) Cerna, que me dijo que se estaban haciendo unas diligencias en el hotel, y se requería la presencia de Monsalve”.

Posteriomente, explicó: “Lo llamé y así se hizo. A primera hora de la mañana, en vista que el llamado de Manuel Monsalve para hacer la reunión que había instruido el Presidente no se había producido, intenté comunicarme con él, pero no fue posible, ni por teléfono ni por mensaje”

“Entonces le avisé al Mandatario que no estaba produciéndose la reunión que él había instruido, y en esa oportunidad me avisó que él lo había instruido ir al sur a que le avisara a su familia. En esa misma conversación, me instruyó que hiciéramos averiguaciones sobre la situación de la víctima, cuál era su condición, si estaba en resguardo, etc. En virtud de ello, para pedir más elementos, le puse al tanto de mi jefa de gabinete del antecedente de la denuncia, que hasta el momento no lo había contado, y que averiguara cuál era la condición de la víctima y una serie de elementos que eran necesarios tener presentes”, explicó.

Santiago, 25 de noviembre 2024 La CEI 62 Caso Monsalve, escucha la exposicion de la Ministra del Interior Carolina Toha en la Sala de Lectura del Congreso de Santiago. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

La dura exposición contra Monsalve

Previo a detallar la cronología, la ministra Tohá tuvo un tajante discurso contra Monsalve, quien fue el jefe de la policía civil y su compañero en el combate de la delincuencia.

“Nos duele profundamente que bajo nuestro gobierno se haya producido un caso de esta naturaleza, un caso donde se violan principios por los que hemos luchado toda la vida y por los que ciertamente vamos a seguir luchando. Nos duele que no hayamos logrado proteger a una funcionaria nuestra de un potencial abuso sexual de una autoridad”, fueron las primeras palabra de Tohá ante los diputados.

En esa línea, señaló: “No logramos advertir ese riesgo que estaba presente en ese gabinete y eso nos moviliza hoy y nos va a llevar a reforzar las medidas que se requieren en los esfuerzos de prevención y de alerta”.

A reglón seguido acusó a Manuel Monsalve “de haber defraudado la confianza del Presidente y la del país completo. De haber abandonado sus deberes en momentos críticos para la seguridad como fue la mañana del 23 de septiembre. De haber usado facilidades de su cargo de una forma imprudente para perseguir fines personales. Incluso en el caso que la Contraloría considere que ese uso no fue irregular desde el punto de vista administrativo, el uso del transporte para ir y volver del sur, de todas maneras es un uso imprudente e inadecuado”.

La ministra también reprochó a Monsalve por haber “actuado de forma desleal al ocultar información y no avisarle al Presidente de la República sobre la situación” y por “exponer y afectar a funcionarios públicos que trabajaron lealmente con él”.