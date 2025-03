Ministra Tohá descarta que la definición de su eventual candidatura presidencial dependa de decisión de Bachelet

A la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, se le agota el tiempo para tomar una definición sobre una eventual candidatura presidencial.

Es que con el inicio de marzo, la carrera por La Moneda ingresó a su línea recta y, con ello, las presiones en el oficialismo para definir una candidatura que le haga frente a la oposición. La mira está puesta precisamente en los pronunciamientos de la titular de Interior, pero también de la expresidenta Michelle Bachelet, sobre todo, porque esta es la semana previa al aniversario del tercer año de gobierno.

En horas de la tarde de este lunes, y luego de que el gobernador de la Región Metropolitana (RM), Claudio Orrego, metiera presión para que tome pronto una decisión, Tohá abordó su eventual carrera presidencial con la prensa.

Desde el edificio Moneda Bicentenario, reiteró que esa determinación no se ha tomado: “Yo he dicho que nosotros vamos a tomar una definición en marzo y no va a ser adelante en marzo, va a ser muy próximamente”.

Consultada respecto a si esa definición será antes del 11 de marzo, remarcó: “No vamos a entrar en esos detalles, pero va a ser muy próximamente. No se ha tomado todavía esa definición. Apenas se tome, se va a hacer pública. No va a haber una definición que antes se esconda en los pasillos. O sea, cada vez que alguien diga, ‘yo ya sé lo que va a pasar’, no, no sabemos”.

Tohá también fue inquirida si está esperando la definición de Bachelet: “No, para nada. Son conversaciones con personas que tenemos que, en febrero usted comprenderá, no todo el mundo estaba acá. Entonces, detalles que hay que afinar”.

Así mismo, la jefa de gabinete dijo que el único factor a considerar “es qué es más útil hacer, qué sirve más, que uno continúe en el rol que tengo como ministra hoy día o que uno salga del gobierno y emprenda una propuesta para un próximo gobierno. Lo vamos a decidir próximamente”.