Ministra Toro entrega detalles de la conversación telefónica con el expresidente Piñera la noche previa al fatal accidente

La mañana de este jueves, la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, entregó detalles de la conversación telefónica que mantuvo con el expresidente Sebastián Piñera la noche de este lunes, previo al fatal accidente ocurrido la tarde del martes en Lago Ranco, Región de Los Ríos.

En diálogo con Radio Duna, la secretaria de Estado contó que fue ella quien se comunicó con el fallecido exmandatario, dado su rol como encargada de la reconstrucción tras los megaincendios en la Región de Valparaíso, tarea que le fue encargada por el Presidente Gabriel Boric.

“Sí, una vez que el Presidente me confirmó como encargada de la reconstrucción, yo llamé al Presidente (Sebastián) Piñera, también llamé a la Presidenta (Michelle) Bachelet, para conocer de sus experiencias y su aprendizaje en los procesos de reconstrucción que les tocaron durante su gobierno”, expresó.

Luego la titular de Desarrollo Social ahondó en la conversación que tuvo con el ex Jefe de Estado, que falleció luego que su helicóptero capotó en el lago cercano a una de sus casas de descanso. Su causa de muerte fue asfixia por sumersión.

“Tuve una conversación con el Presidente Piñera el lunes en la noche, donde justamente él me comentó algunos elementos de evaluación que él tenía de los procesos que le había tocado durante su gobierno, y también me comentó que había un grupo de sus colaboradores que estaban interesados en trabajar en esto y que estaban a disposición de colaborar”, relató. Y agregó que prontamente se puso en contacto con algunos de ellos, como la exvocera Karla Rubilar.

Así mismo, dijo que el ex Jefe de Estado le comentó “algunos errores y aciertos que también son coincidentes con otras visiones que yo he recogido, pero en particular ciertas dificultades que él creía que un terreno como este y que la ciudad de Viña del Mar podía presentar. En razón del lugar donde estaban situadas las viviendas, la cantidad de viviendas y la dificultad que significaba una reconstrucción con una cantidad tan grande de viviendas afectadas”.

Reconstrucción en la Región de Valparaíso

La titular de Desarrollo Social también se refirió a su tarea como encargada de la reconstrucción en la Región de Valparaíso, siendo Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana las comunas más afectadas por los incendios forestales.

Toro explicó que “las evaluaciones que ha presentado el Minvu (Ministerio de Vivienda y Urbanismo), que son todavía estimaciones preliminares, se van a poder ir confirmando en la medida en que se van aplicando las fechas FIBE (Ficha Básica de Emergencia), que está aplicando el Ministerio de Desarrollo Social con los municipios”.

Y agregó que “también estimaciones que ha realizado el Ministerio de Bienes Nacionales, dan cuenta que aquí hay diversidad de sectores afectados. Hay sectores que corresponden a sectores urbanos consolidados, con loteos regulares, muchos de ellos que son conjuntos sociales construidos previamente por el Servio”.

“Hay otros sectores que son campamentos, que en algún momento ya habían sido regularizados o que tenían un plan de urbanización y regularización, y ahí quiero poner el ejemplo del campamento Manuel Bustos (Viña del Mar), un campamento donde históricamente se viene trabajando un proceso de urbanización y de regularización que ha sido bien integral, un trabajo donde ha estado la Municipalidad, donde ha estado el Ministerio de Vivienda, donde ha estado el Ministerio de Bienes Nacionales, que tenía ya una planificación en virtud de la cual se ha estado urbanizando y regularizando”.

Sobre una posible reubicación de las familias afectadas, sostuvo que “esto depende mucho del sector y por eso no es posible decir que hay una solución uniforme para todas las zonas afectadas, porque tienen características muy específicas, son distintos barrios, hay que tener una conversación con las familias, con las organizaciones que ya existen en el lugar y una evaluación técnica por parte del mismo”.