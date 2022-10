Ministro de Transportes y subsecretario Monsalve se suman a apoyo a Nicolás Valenzuela: “Tiene las capacidades para ser director de Metro”

Tras los cuestionamientos realizados por parlamentarios de Chile Vamos al director de Metro Nicolás Valenzuela Levi por tuits realizados en el pasado en el marco del estallido social, el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, salió esta jornada en su defensa, recalcando que militante de Revolución Democrática (RD) “tiene las competencias” para desempeñar el cargo.

Fue el pasado martes 11 de octubre, a través de redes sociales, cuando comenzó a difundirse una publicación que Valenzuela Levi subió en su cuenta personal de Twitter en 2019, en el marco del estallido social, en donde escribió “Evadir, no pagar, otra forma de luchar. #EvasiónMasiva”.

Ese mismo día, el subjefe de la bancada de diputados de la UDI, Juan Antonio Coloma, junto a los diputados Cristhian Moreira y Henry Leal, exigieron al ministro Muñoz solicitar la renuncia de Valenzuela al cargo y, al día siguiente, las bancadas de RN y UDI condicionaron ciertas partidas de la Ley de Presupuesto 2023 a la salida del arquitecto del cargo, algo que este jueves imitaron los partidos Republicano y Evópoli.

La discusión se retomó esta jornada durante la sesión mixta de Presupuesto, a la cual estaba invitado el ministro del Transportes y donde se analizaron las partidas para su sector. En la ocasión, se aprobaron casi todas las partidas -sin el respaldo de RN-, aunque quedó pendiente la correspondiente al subsidio al transporte público.

“Yo creo que tiene las competencias para poder ser director del Metro, aunque entiendo el punto político que se está haciendo respecto de los tuits que él pudiera haber hecho tres años atrás”, señaló el ministro Muñoz durante la sesión.

Luego, en un punto de prensa, el secretario de Estado destacó que “la continuidad de un director del Metro no me corresponde, sino que a mí lo que me corresponde es poder gestionar que los recursos que estamos solicitando tengan un debido fundamento, que estén alineados con un buen nivel de servicio y uso eficiente de los recursos”.

Subsecretario Monsalve: “Las personas se juzgan en el rol que cumplen”

Por su parte, esta noche en entrevista con CNN, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se sumó al respaldo a Valenzuela Levi, al señalar que los funcionarios públicos deben ser juzgados en el rol que cumplen actualmente, aunque, al igual que el ministro Muñoz, indicó que es “legítimo” que desde la oposición puedan levantar cuestionamientos por los dichos del pasado del actual miembro del directorio de Metro.

“Yo entiendo el debate que se produce. Fui parlamentario por 16 años, muchas veces participé en debates, entregué opiniones y voté. Distintos sectores del país podrán tener una opinión con respecto a lo que voté y opiné en el proceso de ese debate. Hoy soy subsecretario del Interior y se me tiene que juzgar en el rol que cumplo hoy y tengo que responder por la responsabilidad que tengo hoy día. Lo mismo corresponde a los directores del Metro: creo que a los directores del Metro hay que juzgarlos por su conducta en el rol y responsabilidad que hoy tienen. Hemos nombrado a personas que cumplen y están a la altura de la responsabilidad que tienen hoy en día en un servicio de transporte”.

Agregó que “no es bueno transformar el debate político en decir ‘se hizo cosas’, porque no es que en este caso se hayan hecho cosas, se emitió una opinión que legítimamente puede ser cuestionada, pero las personas se juzgan cuando cumplen un rol de autoridad en el rol que cumplen”.

“Yo le digo a los parlamentarios de RN que en democracia el debate es completamente legítimo, ellos pueden tener un cuestionamiento respecto a una opinión que alguien emitió hace 3 años atrás”, cerró la autoridad.