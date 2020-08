Ministro del Interior: “El convenio de la OIT en ninguna parte obliga al Estado de Chile a modificar sentencias ni el mecanismo de sentencia en el que se está”

El ministro del Interior, Víctor Pérez, participó esta jornada de la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados para abordar la agenda legislativa para la Región de La Araucanía.

Ante la instancia el jefe de gabinete abordó los últimos hechos de violencia en la zona, ante lo cual aseguró que el diálogo es fundamental para encontrar solución al conflicto.

“El diálogo en La Araucanía es fundamental. No veo otra posibilidad para resolver los temas de fondo de esa zona”, señaló.

Pero también abordó las negociaciones que actualmente el gobierno lleva a cabo con comuneros mapuches en huelga de hambre, quienes exigen el cumplimiento por parte de Chile de diversos convenios internacionales como el 169 de la OIT.

“Una cosa es el diálogo y otra es parecer indiferente ante la violencia y no respetar los fallos judiciales. Aquí el gobierno no ha metido preso a ninguna persona, han sido los tribunales de Justicia”, indicó Pérez.

Y agregó: “El convenio de la OIT en ninguna parte obliga al Estado de Chile a modificar sentencias ni el mecanismo de sentencia en el que se está. Estamos abiertos al cumplimiento de todas las normas penitenciarias posibles, y en el momento en que se cumplan esos requisitos se van a adoptar las medidas. Porque no es nuestro ánimo el causar ningún tipo de agravio, sino que cumplir las medidas. Y el diálogo con las comunidades me parece fundamental y si ese diálogo no se está produciendo me preocuparé de que se produzca”.

Sobre el diálogo en la zona, el ministro del Interior reforzó su voluntad de escuchar a todos los actores. “Así como mi deber es escuchar a comunidades, también mi deber es escuchar a personas a las cuales se le genera mucha dificultad por parte de la violencia”, dijo.

Reformas en materias indígenas

Víctor Pérez también manifestó que la intención del gobierno era impulsar en el marco del debate constituyente una serie de reformas relativas a demandas históricas del pueblo mapuche.

“El gobierno ha definido, en el contexto de que vamos a tener un plebiscito el 25 de octubre, y ese plebiscito va a determinar un proceso constituyente ya sea a través de las normas que establece la actual constitución o ya sea a través de una convención constituyente, el gobierno tiene la voluntad y quiere impulsar en los próximos 60 días ciertos proyectos de reforma constitucional que han sido latamente debatidos y largamente ofrecidos en los últimos 30 años, que es la creación del Consejo de Pueblos Indígenas, la probabilidad del escaño de los pueblos originarios para la participación no solo del plebiscito sino que del conjunto de las elecciones y las conversaciones con las fuerzas políticas y comunidades sobre el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios”, indicó.

“Y por lo tanto, la responsabilidad del gobierno en los próximos 60 o 70 días es someter al Congreso estos proyectos”, añadió.

Sobre el debate de escaños reservados, Pérez dijo que “la discusión que tenemos que dar en los próximos 30 días es ¿qué mecanismo vamos a ocupar?, ¿qué padrón vamos a tener?, ¿el padrón de la Conadi?, ¿uno especial?, ¿habrá un distrito único para los pueblos originarios? Son mecanismos. Por eso está el congreso para poder resolverlos y superarlos”.

Mientras que en materia del proyecto que crea el Consejo de Pueblos Indígenas, que actualmente se debate en el Congreso, sostuvo que “es una materia que creo que es absolutamente factible llegar a acuerdo en las próximas semanas”.