Ministro del Interior y posibilidad de que se afecte la cadena de alimentos por paro de camioneros: “Estaremos preparados para cualquier contingencia”

El ministro del Interior, Víctor Pérez, se refirió esta jornada a lo que será el paro de camioneros durante este jueves como protesta a los diversos hechos de violencia e inseguridad que se han vivido en la Región de La Araucanía.

“Hemos tenido intensas conversaciones, tanto el lunes como el martes y hoy con todas las organizaciones para dar a conocer la postura del gobierno en la cual creemos que un paro de movilización, un paro que impida el normal desenvolvimiento del país solo agrava la situación y no resuelve los problemas”, indicó el secretario de Estado.

El jefe de gabinete añadió que “estamos dispuestos a resolver los problemas. Creemos que la sensación de inseguridad que plantean es una sensación que no solo tienen ellos, sino que por lo menos en el conjunto de la sociedad de la Región de La Araucanía. Y estamos tomando todas las medidas para garantizarle a las personas vivir en paz”.

“En todas nuestras conversaciones lo que hemos puesto sobre la mesa es lo que el gobierno está realizando y obviamente las medidas de seguridad no se anuncian, se ejecutan”, explicó sobre los diálogos que han sostenido con los diversos gremios de transportistas.

Consultado, en tanto, sobre qué hará el gobierno en caso de que se afecte la cadena alimenticia durante la movilización de mañana, el ministro del Interior afirmó que los transportistas le aseguraron que eso no ocurriría.

"Hemos visto las declaraciones de las propias organizaciones de camioneros y nos han asegurado que eso no va a suceder y por lo tanto creo que esa palabra que han comprometido, no solo delante de la autoridad sino que pública, creemos que eso no está en riesgo y cualquier medida que ponga en riesgo esa capacidad que se tiene de cadena alimentaria, de que las personas y las familias no sufran desabastecimiento, porque no hay razón para que lo sufran, tomaremos las medidas adecuadas", indicó.

Agregó que “esperamos, por las propias declaraciones que han hecho los dirigentes que eso no va a suceder. Pero estaremos preparados para cualquier contingencia que ocurran en esos hechos”.

Finalmente consultado Pérez sobre qué connotación le daba el gobierno a los últimos hechos de violencia en La Araucanía, el ministro indicó que “los delitos son comunes. El delito de atacar un camión y herir a una niña de 9 años, el delito de atacar a una familia que va en su vehículo utilitario, son delitos comunes. Y por lo tanto, esa es nuestra visión. Quienes ejecutan la violencia nosotros los tratamos como bandas criminales y organizaciones criminales”.

63 gremios se suman a movilización

Por otro lado, la Multigremial Nacional informó que 63 gremios a nivel nacional, como agricultores, ganaderos, panaderos, lecheros, remolacheros, cámaras de comercio, salmoneros, forestales, industriales, entre otros, se sumarán a la jornada de movilización de mañana.

“Esto es mucho más que un paro de camioneros es una manifestación ciudadana. Por eso a partir de mañana jueves, todos los sectores productivos nos movilizaremos de manera pacífica para decir No + Violencia, venga de donde venga y en todas sus formas”, indicó el presidente de la Multigremial Nacional, Juan Pablo Swett.

Agregó que “llegó el momento de escuchar a millones de familias que viven con miedo, es hora de acabar con los hechos violentos, pero también de dialogar y sentarse a la mesa con todos los sectores para recuperar la paz que Chile tanto necesita”.