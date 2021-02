Ministro Delgado dice que polémica por “refundación” de Carabineros es un tema “semántico” pero que Rubilar “tiene una mirada que en gran medida confluye” con una reforma

Como un problema de semántica calificó el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, la polémica que suscitaron las palabras de su par de Desarrollo Social, Karla Rubilar, respecto de los cambios que deben hacerse en la institución de Carabineros.

Esto luego de que la semana pasada, la ministra manifestara en Radio ADN que “sería vital tratar de tener una reformulación, una suerte de refundación de Carabineros, sobre todo en materia de orden público”. Esto habría generado la molestia al interior del organismo según confirmó Delgado el viernes.

Pero hoy, el secretario de Estado señaló en Radio Duna que “respecto al concepto oficial, acá hay un trabajo de dos años con una reforma a Carabineros y esa reforma se está trabajando con una estructura dentro del gobierno y hace siete meses, además, con un equipo coordinador compuesto por personas de distintas índoles, de la academia, que tuvo un rol en otros gobiernos, hay gente experta en la materia y esas personas están trabajando con el concepto de reforma”.

Así, sostuvo que “yo como alcalde trabajé mucho con ella (Rubilar) estos temas y doy fe del gran cariño y cercanía que tiene con Carabineros. En la entrevista habló de otros conceptos también”.

“Yo lo he hablado con ella y tiene una mirada que en gran medida confluye con lo que estoy contando de la reforma. Acá más allá de un problema semántico, lo que hay que empujar son los cambios que Carabineros necesita para ser una policía efectivamente más cercana y centrada en la gente”, agregó.

El tema central, sostuvo el jefe de Gabinete, es ver cuáles serán los resultados de la reforma, de los ejes de formación, de cómo formar más y mejores carabineros. “En todo eso estamos muy de acuerdo con la ministra, pero hay un tema semántico que está zanjado por el Presidente (Sebastián Piñera) y por este ministro. Está zanjado que vamos a trabajar en la reforma de Carabineros”, dijo Delgado.

“La diferencia, a mi juicio, es que yo creo que una refundación borra de un plumazo la historia de Carabineros que es tan rica, que es tan importante, de colaboración con la gente. Acá hay que separar aquellos hechos puntuales de Carabineros con respecto a temas sancionados ya administrativamente, con temas en que más de alguien se pudo haber excedido en algún protocolo, no solo en temas de derechos humanos si no que también en la parte administrativa. No por esos casos vamos a decir que hay que borrar toda la historia de Carabineros”, indicó.

Sobre ese punto, el titular de Interior aseguró que en conversaciones con alcaldes y parlamentarios “lo único que me piden son más carabineros y comisarías. Eso demuestra que hay un arraigo importante de la institución en la gente. Tenemos que mejorar, sí, tenemos que modernizar, sí, formar mejor, también, y modernizar la gestión para que no ocurran los hechos del pasado”.

Toque de queda

Por otra parte, Delgado se refirió a las posiciones que piden terminar el toque de queda que fue impuesto al comienzo de la pandemia del Covid-19.

“Estamos a punto de cumplir un año del primer caso de coronavirus en Chile y a nivel mundial han ido cambiando las estrategias desde lo sanitario a la movilidad. Nosotros siempre estamos abiertos a revisar distintas medidas y como gobierno lo hemos demostrado en el Plan Paso a Paso, las cuarentenas dinámicas, cuarentenas regionales, se han ido probando fórmulas, pero siempre poniendo énfasis en cuidar la salud de las personas”, expresó.

Además, añadió que “más allá de que el toque de queda se pueda revisar, lo más importante es avanzar en el plan de vacunación donde Chile tiene un liderazgo importante”.

Esto, señaló, “siempre prensando que cualquier cambio tiene que ser en sintonía con la salud de las personas y sobre todo con los grupos que aún no se vacunan ya que son los más jóvenes los que tienden a romper el toque de queda y son los que van a quedar más al final de las vacunas. Entonces esa ecuación tenemos que tener siempre a la vista a la hora de tomar decisiones”.