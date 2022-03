Ministro Jackson asegura que el proyecto de amnistía a los presos del estallido es “más acotado, creemos que es más transversal y podría generar un mayor consenso”

Este martes, el ministro Secretario General de la Presidencia, Giorgio Jackson, abordó la urgencia legislativa del proyecto de amnistía anunciado ayer desde el Palacio de la Moneda, en conjunto con la senadora Fabiola Campillai.

Al respecto, Jackson señaló esta mañana que el proyecto “dejó fuera del catálogo de delitos varios relacionados particularmente con control de armas que era uno de los aspectos más sensibles (...), por lo tanto, hoy día el proyecto es más acotado creemos que es más transversal y por lo tanto podría generar un mayor consenso dado que al menos tomo y recogió varias de las indicaciones que se hicieron en la comisión para disminuir el catálogo de delitos”.

Respecto al catastro de personas que podrían acceder a la amnistía: “Nuestra dificultad esta en la cuantificación de las personas que hoy día están privadas en libertad, pero hay un catastro de cerca 50 personas que al menos están en prisión preventiva que aún no han tenido juicio, muchas de ellas han pasado un año, casi dos años sin obtener un juicio. Hay una situación que sin duda a cualquier persona que estaría involucrada en esto generaría impotencia sensación de que no habría acceso a la justicia, muchas veces estos casos sin contar con mayor nivel de pruebas, manteniendo a personas privadas de libertad por la connotación que han tenido algunos de esos delitos”.

En tanto, al catálogo final de delitos considerados en el proyecto, aseguró -en conversación con radio Universo- que “es más acotado y que está particularmente circunscripto a desórdenes públicos, también a lo que ha sido robo en lugar no habitado muchas veces asociado al saqueo al supermercado principalmente”.

“En las querellas de Seguridad Interior del Estado habían personas que estaban querelladas por haber robado unos detergentes y un six pack de bebidas, entonces hay situaciones que durante más de dos años el Estado persiguió con abogados públicos por perjuicio a en este caso cadenas de supermercados que no superaban los 30 mil pesos. Eso no era desde nuestro punto de vista materias que afectaran la seguridad nacional y por eso mismo es que retiramos las querellas muchas de ellas de Seguridad Interior del Estado”, sostuvo el secretario de Estado.

Jackson también dijo que “muchas veces se caricaturiza y se dice mira acá lo que se está planteando en la ley de indulto es que quieren dejar en libertar a las personas que casi matan a alguien y no, no hay ningún delito que haya sido en contra de las personas, al menos en lo que hoy día se está discutiendo para que se trámite en la sala del Senado”.

El pasado 26 de enero, la Comisión de Constitución del Senado despachó a sala la iniciativa. En ella se estableció el “catálogo de delitos” que se considerarían en la amnistía, dejando fuera los hechos más graves, como el homicidio frustrado o las agresiones a policías. Sin embargo, los senadores decidieron incorporar dentro de la ley los ilícitos de incendio incluidos en los artículos 477 y 478 del Código Penal, que dicen relación con siniestros menores de objetos en los cuales no se pone en riesgo la vida de las personas y los daños no exceden las 40 UTM, por ejemplo, las barricadas, entre otros.

Asimismo, se estableció que los delitos que se verán favorecidos por este proyecto serán los que fueron cometidos entre el 7 de octubre de 2019 y el 9 de diciembre de 2020, ambos días inclusive.

Por ahora, con el ingreso de la urgencia, la Cámara Alta tendrá 15 días para despachar el texto a la Cámara de Diputados a su segundo trámite.