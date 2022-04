Ministro Jackson: “No tengo ningún problema en que, si hay que hacer los procesos de mejor forma, tomar las críticas que se hagan”

hace 37 minutos Tiempo de lectura: 1 minuto

Foto: Agencia Uno.

"Tenemos que ser capaces de buscar los puntos comunes que hay entre quienes quizás estamos en objetivos políticos distintos, con gente independiente o coaliciones políticas distintas. Hay que hacer los esfuerzos, porque si no a la ciudadanía no le podemos dar la respuesta de que no nos pudimos poner de acuerdo", sostuvo el secretario de Estado.