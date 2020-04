Ministros de RR.EE. y Salud de Chile y Argentina sostienen reunión virtual por coronavirus tras impasse por comparación de cifras

Los ministros de Relaciones Exteriores y de Salud de Chile y Argentina sostuvieron esta jornada una reunión bilateral virtual en medio del avance del coronavirus en la región.

El encuentro se realizó a través de videoconferencia donde los ministros Teodoro Ribera (RR.EE.), Jaime Mañalich (Salud) se contactaron con sus pares trasandinos Felipé Solá y Ginés González, respectivamente.

Según explicaron desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, los cuatro participantes abordaron temas de cooperación bilateral y compartieron datos y estrategias que han resultado significativas para las políticas públicas de cada país en el combate al Covid-19.

En la cita el ministro Ribera aseguró que “creo que estos son los momentos de mayor colaboración. Los países, más que estar en competencia, deben de colaborar, porque esta no es una crisis de Estados; esta es una crisis universal. No hay fronteras que paren el virus y, por tanto, no existe una salvación individual. A un país le puede ir espectacularmente bien, pero si a los vecinos no les está yendo bien, igual le va a tocar asumir parte del problema”.

Ribera agregó que “es muy relevante que podamos intercambiar información, podamos intercambiar conocimiento sobre las políticas públicas que aplicamos y ver cómo nos está yendo. Y también podríamos conversar sobre la gestión de fronteras”.

En la misma línea sostuvo que “uno que viene desde la academia, ve cada país como un laboratorio distinto y lo que sería muy importante es saber lo que hace uno o el otro; que los conceptos que utilicemos sean equivalentes para poder hacer estudios comparados; ver el impacto que tiene esto, etc”.

La cita entre los ministros de Estado de ambos países se da a días después de la polémica que generó la filtración de una minuta interna del gobierno chileno, que se tomó como oficial en Argentina, respecto a la comparación que el Presidente trasandino Alberto Fernández realizó entre las cifras de contagiados y muertos de su país con las de Brasil y Chile.