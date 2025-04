Mulet defiende su proyecto que busca eliminar multas del TAG y carga contra el gobierno: “En obras públicas tiene un desempeño mediocre”

La mañana de este sábado, el diputado y candidato presidencial del FRVS, Jaime Mulet, abordó su proyecto parlamentario que busca eliminar multas por no uso del TAG.

En entrevista con Chilevisión, el oficialista defendió su iniciativa, la cual ha sido observada con distancia con el gobierno. Incluso, desde el Ejecutivo se difundió una misiva marcando su negativa.

Al respecto, Mulet señaló que existe una “relación abusiva y asimétrica” en la materia. “A lo mejor esto se justificó en el origen de las concesiones a principios de los 2000, o en los 90, que partieron las concesiones con el túnel del melón hace muchos años atrás, pero que hoy día, a mi juicio, no se justifican”, dijo.

En esa línea, aseguró que no se trata de una medida populista, considerando que actualmente aspira a La Presidencia.

“ Me han dicho populista porque soy candidato a Presidente, pero no. Este proyecto lleva más de dos años y nace de ciudadanos, una organización que se llama No más TAG fue a expresar esto al Congreso”, argumentó.

“Yo no quiero eliminar los TAG, pero así se llama la organización, con Andrés Alarcón a la cabeza, y la verdad es que hicimos el proyecto, convocamos especialistas y se aprobó con una mayoría interesante en la comisión de Obras Públicas. Entonces, esta es una situación, diría yo, abusiva, desproporcionada, y bueno, tenemos que hacer justicia en este tipo de cosas también”, agregó.

Foto referencial

“Yo soy candidato a la primaria presidencial, es una coincidencia. Yo he sido muy responsable toda mi vida. Yo soy un parlamentario que ha estado muchos periodos en el Parlamento, y la verdad es que mis proyectos son buenos”, continuó.

Luego, aseveró: “También dicen que es inconstitucional y no es cierto. El proyecto pasó a la admisibilidad de la Cámara, que es bien rigurosa, sin ningún problema. Lo que pasa es que yo defiendo, hay grupos de personas y de interés que se dedican a defender a las empresas en este país”.

Dicho eso, lanzó: “ El gobierno en obras públicas tiene un desempeño muy mediocre . Será mi gobierno, pero ha sido muy mediocre en materia de inversiones. El Ministerio de Obras Públicas ha sido muy mediocre, esa es la verdad”.

“Han postergado las concesiones, por ejemplo, a la Ruta 5 de Caldera a Antofagasta, que todavía no tenemos doble vía. Estamos esperando ahí que esa parte parte en Atacama y termine en Antofagasta, una y otra vez, desde que llegaron”, criticó.

“En el gobierno anterior pasó algo parecido. Entonces, no me vengan a mí con eso de que yo soy populista. Yo creo que lo que hago es buscar un equilibrio. Yo no estoy pidiendo que la gente no pague, solo que hay que buscar sistemas inteligentes, como lo tienen cualquier empresa de agua potable, de luz o del retail”, cerró.