Mundo político reacciona a Michelle Bachelet: “Carolina Tohá no se habría atrevido a lanzar como candidata”

Hacia el mediodía, la expresidenta Michelle Bachelet, anunció mediante un comunicado su decisión definitiva de no presentarse a una candidatura presidencial. Al respecto, distintas figuras del mundo político han reaccionado a la decisión .

La opción de la exmandataria había sido señalada como una posibilidad desde distintos sectores del oficialismo desde hace ya varias semanas. Asimismo, la declaración de Bachelet, se produjo horas después de que la exministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), renunciara a su cargo en el gobierno y presentara su postulación al sillón presidencial.

Guillermo Ramírez, presidente de la UDI

“Hace ya muchos días sabíamos que Michelle Bachelet no iba a ser candidata. De hecho, mi impresión es que Carolina Tohá no se habría atrevido a lanzar como candidata y no se habría atrevido a renunciar al gabinete si no hubiera tenido la información desde antes de que Michelle Bachelet no iba a competir”.

“El candidato de izquierda que gane las primarias va a subir mucho en las encuestas, y va a ser un rival muy competitivo. La izquierda, cuando se une, es un rival muy difícil de derrotar”.

2 DICIEMBRE 2024 EL DIPUTADO Y PRESIDENTE DE LA UDI, GUILLERMO RAMIREZ. FOTO: DEDVI MISSENE

Arturo Squella, presidente del Partido Republicano

“Finalmente el oficialismo resolvió por el plan B, van a avanzar con Carolina Tohá haciendo una suerte de plebiscito para los chilenos de cómo lo ha hecho este gobierno. La respuesta es evidente, más aún en seguridad pública. Poner de candidata presidencial a la persona que ha estado a cargo de la seguridad pública durante los últimos años es un tremendo error que va a favorecer precisamente a quienes tienen los atributos para terminar con la delincuencia en Chile. Y en ese caso, por cierto, que el número uno es José Antonio Kast”.

Emilia Schneider, Frente Amplio

“La definición de la expresidenta Bachelet es muy clara, ella ya había sido bastante categórica de que no iba a ser candidata, así que me parece que reafirma ello, y lo importante es que ella se pone a disposición de seguir trabajando por Chile, por la unidad de nuestro sector y por darle a los chilenos desde el progresismo, un programa de gobierno que busque avanzar en derechos y libertades que la ultra derecha quiere quitarnos”.

Emilia Schneider Sebastian Cisternas/Aton Chile

Alberto Undurraga, presidente de la DC y precandidato presidencial

“Muchos de nosotros tenemos un aprecio especial por la expresidenta Bachelet, siempre hemos dicho que ella tiene un rol en la sociedad chilena. (...) Ahora, esto naturalmente que clarifica el cuadro hacia adelante de cómo construir las competencias”.

Jaime Mulet, precandidato presidencial de la FRVS

“Hoy día queda explícito que Michelle Bachelet no va y que prefiere apostar al las nuevas generaciones en un acto que yo reconozco de ella como generosidad, que también se nota en la parte de su intervención”.

Daniel Melo, jefe de bancada de diputados PS

“El mensaje de la Presidente Michelle Bachelet, a todos los chilenos, pero en particular al mundo progresista es el llamado a la unidad, a que florezcan todas las flores, que podamos tener nuevos liderazgos de cara a las próximas elecciones presidenciales y yo me quiero quedar con ese mensaje (...) es el tiempo de la renovación de los liderazgos y los socialistas queremos contribuir también en ese propósito”.