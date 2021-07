Narváez se alinea con propuesta de primarias con voto electrónico y aclara la once con Boric: “Fue completamente espontánea”

Tras una semana en que comenzó a emitirse a franja televisiva de cara a las primarias legales del 18 de julio, la candidata presidencial del PS, Paula Narváez, volvió a referirse a la posibilidad de realizar primarias convencionales en la centroizquierda.

Narváez se refirió a la propuesta del candidato del Partido Radical, Carlos Maldonado, para realizar una primaria dirimida por voto electrónico con clave única, en el fin de semana del 14 y 15 de agosto. Una idea a la que la misma Narváez se había mostrado dispuesta a considerar el jueves en charla con T13.

No obstante, la abanderada socialista celebró la idea de Maldonado, quien en primer término se había mostrado partidario de llegar directo a noviembre. “Me alegro que esté disponible para eso con una propuesta concreta”, señaló en un encuentro con dirigentes sociales en La Pintana.

Sin embargo, evitó pronunciarse respecto del mecanismo. “Hemos estado conversando a propósito de distintas alternativas, es una definición que van a tomar los partidos en cuanto a la forma de llevar adelante la primaria convencional”, señaló la exministra.

Respecto a la posible participación en la primaria de la presidenta del Senado, Yasna Provoste, la candidata -que en forma reiterada ha emplazado a Provoste por una definición- optó por recordar que el plazo legal para inscribir candidaturas presidenciales vence el próximo 23 de agosto. “Esperamos que la DC en función de ese dato objetivo pueda tomar una decisión”.

Once con Boric: “Una situación de amistad cívica”

La candidata se refirió a la comentada reunión con el candidato del Frente Amplio, el diputado Gabriel Boric. Un encuentro informal agendado vía redes sociales fuera de programa, ya que ambos se encontraban en Concepción por diferentes actividades. Se trata del segundo encuentro entre los dos tras la fallida inscripción de primaria legales de toda la centroizquierda.

Narváez insistió en que aquel encuentro no fue más que una charla amistosa al calor de té y sopaipillas. “Lo del día de ayer fue una cosa completamente espontánea, una situación de amistad cívica, algo que surgió en el momento y que me parece en una actividad como es la política que suele ser muy dura, tener un espacio de esparcimiento tiene ese significado y no hay que sobreinterpretar las cosas”.