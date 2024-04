“No hemos visto resultados” y “Lo que nos sirve es tener al embajador allá”: las reacciones ante la reunión del Presidente y el embajador Gazmuri

Este sábado, el Presidente Gabriel Boric y la canciller (s) Gloria de la Fuente, se reunieron con el embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri para tratar los temas diplomáticos por los que este último fue llamado a consulta, entre ellos, el crimen del teniente Ronald Ojeda y las polémicas declaraciones del canciller venezolano, Yván Gil sobre la inexistencia del Tren de Aragua.

Tras el encuentro el gobierno hizo un llamado a su par venezolano para que la cooperación ofrecida por el gobierno de Nicolás Maduro destinada a esclarecer el crimen de Ojeda se traduzca en “acciones concretas”. Asimismo, se anunció que el embajador Gazmuri permanecerá algunos días en Chile y luego retornará a Venezuela.

Desde la oposición, algunos sectores acusan ingenuidad de parte del gobierno. El diputado Stephan Schubert -jefe de bancada de Republicanos y miembro de la comisión de Relaciones Exteriores- afirmó que “sorprende la ingenuidad con la que el gobierno de Chile sigue tratando la cuestión referente a Venezuela. Ha llamado, finalmente, a informar al embajador de Chile en Venezuela, pero sigue señalando lo mismo, que han tenido reuniones del más alto nivel, que han solicitado mucha información”.

“En la práctica, ¿qué información útil han entregado respecto, por ejemplo, del secuestro y asesinato del ex teniente Ojeda? Ellos son venezolanos, que volvieron a Venezuela, han informado sus identidades, su ocupación, su paradero. ¿Ha podido aterrizar algún avión de Chile con venezolanos repatriados a Caracas? Eso no ha sido posible, no han entregado ninguna información. Tenemos un convenio suscrito que aún no comienza a regir, porque ni siquiera han nombrado a la contraparte”, cuestionó.

La diputada (Ind. Republicanos) Catalina del Real -también integrante de la comisión de RR.EE.- sugirió que “Chile debe expulsar ahora mismo a toda la delegación de Venezuela en nuestro país. Lo que ha pasado sobre el caso del teniente Ojeda es muy grave, ya que es una vulneración a nuestra soberanía nacional”. “El Gobierno de Gabriel Boric ha sido muy dubitativo con Venezuela, como que quieren endurecer el discurso llamando a nuestro embajador, pero luego baja un cambio. Presidente, usted ha dicho un millón de veces que su gobierno quiere realizar hechos concretos y no palabras que se las lleva el viento. Un hecho concreto es la expulsión inmediata. No discursos para la galería”, agregó.

Por su parte, el diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton señaló a Mega que la decisión del gobierno continúa “con la misma postura y el mismo planteamiento que no ha dado resultados hasta ahora. El embajador lleva casi un año en Venezuela y no hemos visto resultados respecto a lo más relevante en este momento en nuestro país, que es combatir la inseguridad y los delitos cometidos por quienes vienen a delinquir a Chile. ¿Por qué creemos que va a haber un resultado distinto si se pretende seguir en la misma línea en los meses siguientes?”.

El senador UDI Iván Moreira, en tanto, sostuvo que es necesario mantener las relaciones diplomáticas con Venezuela: “Yo apoyo las decisiones que ha tomado hasta ahora el Presidente Boric. Mientras sea necesario se mantendrá al embajador de Chile en Venezuela en gestiones y conversaciones en la Cancillería, y luego tendrá que ir a chequear a Venezuela cual es la disposición de estas declaraciones de buena voluntad del canciller y del gobierno venezolano, donde dicen que van a colaborar. Queremos que colabore en los hechos y que no sea una mera declaración sin resultados (...) Nosotros necesitamos mantener relaciones diplomáticas con Venezuela, porque tienen que irse expulsados cientos de miles que están en situación irregular y muchos son parte de estas organizaciones criminales, salvajes como el Tren de Aragua.

En el oficialismo, el senador socialista José Miguel Insulza se mostró de acuerdo con mantener la relación bilateral con Venezuela. “Entre tener relaciones y no tenerlas, no tengo ninguna duda que es bueno tenerlas, porque de lo contrario no tenemos nadie que nos informe y que haga alguna gestión (...) Yo creo que está bien lo que el Presidente ha hecho. El embajador Gazmuri ha estado viniendo igual, lo que pasa es que el Presidente quiso darle este carácter de llamado formal para precisamente mostrarle al gobierno de Venezuela que tomamos esto en serio y mostrar su desagrado por las declaraciones del canciller venezolano. Pero ahora hay que ir a hacer las cosas allá, ¿para qué nos sirve tener al embajador acá? Lo que nos sirve es tener al embajador allá para que picanee, para que moleste, para que haga todas las cosas que es necesario hacer”.

Sobre las labores que deberá emprender el embajador Gazmuri en Venezuela, el senador Juan Luis Castro comentó que el diplomático “debiera representar la profunda queja del Gobierno no solo por la falta de consideración en obstruir las deportación, sino también por agraviar la inteligencia de nuestro país al pretender engañarnos respecto de la inexistencia del Tren Aragua”.

Finalmente, el senador Juan Ignacio Latorre (RD) se mostró de acuerdo con lo anunciado por el gobierno esta mañana y agregó que “los llamados a consulta a Embajadores son herramientas diplomáticas que se usan para abordar temas complejos. Recordemos que las relaciones internacionales de Chile las lidera el presidente de la República y se requiere unidad del sistema político para que sean asumidas como posiciones de Estado. Por tanto, no comparto los recados por la prensa en estas materias tan sensibles”.