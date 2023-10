“No veo ningún blindaje”: Vallejo se defiende de críticas que apuntan a una “agenda protegida” por ser una potencial figura presidencial

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, respondió este jueves a las críticas en su contra, provenientes de la oposición, pero también de parte de algunos parlamentarios oficialistas, sobre un supuesto blindaje a su figura desde el Ejecutivo.

Los cuestionamientos a la secretaria de Estado surgieron principalmente cuando se conoció que será parte de la comitiva que acompañará al Presidente Gabriel Boric en su viaje a China. Las críticas apuntan a una “agenda protegida” por ser una potencial figura presidencial y a que no ha puesto todo su capital político para hacer frente a las controversias que atraviesa el gobierno.

“No tiene absolutamente nada que hacer en este viaje, su rol es cubierto por el ministro de Relaciones Exteriores. Solo se explica por su amor filial al PC. Y por último, creo que cada conflicto político que ha habido en los últimos tiempos, ella desaparece y es reemplazada por el ministro de Justicia, dándole protección solapada a una eventual candidatura presidencial”, dijo el diputado UDI Cristián Labbé.

Desde el oficialismo, principalmente figuras del Socialismo Democrático, también cuestionaron su labor actual. El diputado del PS, Leonardo Soto (PS) apuntó que “la vocería de Gobierno de la ministra Vallejo se ha ido reduciendo a menos temas, a una vocería residual de los temas que no tocan otros ministros”. Desde el mismo partido, el senador Fidel Espinoza sostuvo que en el caso de Vallejo, “hay un blindaje que no le hace bien a la figura del vocero”.

El presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Cifuentes se sumó a las críticas: “Eso es evidente (que está siendo blindada). Es cosa de mirar lo que ha ocurrido en las últimas dos semanas para darse cuenta de que no sólo ahora, sino que en los momentos más complejos que ha tenido el gobierno, siempre hemos tenido una vocera un poquito ausente. Esa parece la estrategia, no sé si del gobierno o de ella personalmente”.

-Hay críticas de parlamentarios oficialistas, sobre todo del Socialismo Democrático, que la acusan de no poner todo su capital político para hacer frente a las controversias por las que atraviesa el gobierno, hablan de una agenda protegida, e incluso un cierto blindaje hacia usted, por ser una potencial figura presidencial ¿qué responde usted a esas declaraciones?

Esa pregunta le hicieron a la vocera en un punto de prensa, luego de su participación la mañana de este jueves en el seminario “Comisión Asesora contra la Desinformación: ¿Qué nos dice el Primer Informe?”, realizado en la Sala América de Biblioteca Nacional.

“No veo ningún blindaje en este momento”, respondió de manera cortante la portavoz. Tras una pausa, agregó: “O sea, está bien, entiendo que hay dos parlamentarios del Socialismo Democrático y últimamente el presidente de la Cámara (de Diputados) y lo demás son más bien críticas de la ultraderecha, que son evidentes y obvias siempre”.

La secretaria de Estado planteó que es importante fijarse “en la veracidad de esos argumentos o de esas opiniones, dónde está la veracidad de esas opiniones”. “Nos toca hacer vocería no solo en La Moneda, en las regiones, abordar los temas regionales cuando hacemos vocerías, tenemos que desplegarnos”, añadió.

“Es una decisión política del gobierno, el despliegue del gobierno no solo para los (Juegos) Panamericanos, sino también para hablar del Presupuesto, la reforma de pensiones, el pacto fiscal, eso implica salir de las paredes de Palacio, hace rato que los ministros y ministras no hacen solo un trabajo de Palacio, y eso es un definición política del gobierno, estar en el territorio, estar conversando con la gente, hablarle a los medios regionales, no solo a la prensa nacional, llevar la información a los distintos lugares para contar sobre las políticas públicas que estamos empujando”, detalló.

En esa misma línea, dijo que “además fue una decisión desde el primer momento que la vocería no comiera toda la agenda, sino que se propiciaran las vocerías de los ministros sectoriales, que además la vocería no puede suplantar, porque tienen una labor en agenda legislativa que les corresponde llevar”.

“Sin embargo, cada vez que se me consulta, como en este mismo momento, tenemos que responder a los temas controvertidos”, zanjó.

Viaje a China

La ministra Vallejo también defendió su participación en el viaje a China, tras ser consultada por las actividades que desarrollará en el país asiático.

“Cancillería es que la organiza esta agenda, además por determinación del Presidente Gabriel Boric, que define su comitiva. Es un viaje muy relevante, no solo porque van siete ministros, sino que va una delegación de 90 personas, entre parlamentarios, del comité de amistad Chile-China, y otros personeros”, dijo.

Vallejo planteó que la visita “tiene que ver con la importancia estratégica que tiene China para Chile, es nuestro principal socio comercial, está la intención de un intercambio más profundo, no solo en ese ámbito, también desde el punto de vista de la experiencia, de conocer su cultura”.

“Pero también porque el Presidente me ha pedido ir como parte del comité político, por lo que significa eso para China, que asista un ministro de Estado del comité político”, cerró.