Nueva baja en Comunes: gobernador de Tarapacá renuncia al partido oficialista

A través de un comunicado difundido por redes sociales, el gobernador de Tarapacá, José Miguel Carvajal, anunció su renuncia a Comunes, partido que pertenece al Frente Amplio y a una de las dos coaliciones oficialistas, Apruebo Dignidad.

La deserción de la autoridad regional se suma a la masiva salida de 170 militantes de la colectividad, encabezados por el alcalde de Macul, Gonzalo Montoya, quienes anunciaron su renuncia el pasado 14 de octubre la tienda oficialista, debido a desavenencias con la actual directiva.

En su declaración, el gobernador de Tarapacá adució que su renuncia respondía a que la militancia “muchas veces” entorpecía el “proyecto que queremos desarrollar”.

“En los caminos, barrios y sectores he aprendido mucho, he conocido mucho y a muchos, pero por sobre todo he descubierto en todos, un amor inmenso por Tarapacá. Esto es lo más potente que he recibido en este último tiempo y es lo que me ha llevado a entender que el pertenecer a un partido político y a una coalición, hace que, muchas veces, el proyecto que queremos desarrollar sea mezquinamente reducido a opiniones o pareceres coyunturales que nos alejan de los grandes principios y planes que componen nuestro programa de trabajo”, expresó entre sus razones Carvajal.

Al mismo tiempo, expresó su gratitud con Comunes y el Frente Amplio, así como manifestó su compromiso el gobierno del Presidente Gabriel Boric. “Lo que estoy haciendo es abrir mi gestión al conjunto de las organizaciones regionales, manteniendo mis convicciones”, aseguró.

“Estoy muy agradecido del apoyo recibido de mi partido Comunes y del Frente Amplio, en lo que ha sido este tiempo al frente del Gobierno Regional, pero ha llegado la hora de dar un paso al costado y concentrarme en construir con todos quienes se sientan llamados a participar, un proyecto de gestión que iniciamos en el Tamarugal y al que le dimos cuerpo cuando construimos el Gana Tarapacá”, señaló la autoridad haciendo alusión a su programa de gobierno regional.

En esa misma línea, agregó que “reitero mi apoyo y compromiso con el Presidente Gabriel Boric y con los cambios propuestos en el programa de gobierno. Estar en política es aprender a buscar acuerdos y encontrar puntos de unión con otros sectores. En ese espacio y en esa tarea seguiremos entregando nuestro esfuerzo en buscar lo mejor para Chile y nuestra región”.