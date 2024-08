Nueva ola de homicidios abre flanco en La Moneda y gobierno responde apuntando a liderazgo de Boric en seguridad

Un total de ocho homicidios se registraron en la Región Metropolitana (RM) entre el viernes y el domingo. La seguidilla de hechos de violencia, la mayoría con utilización de armas de fuego y con características atribuibles al crimen organizado, abrieron otro flanco en La Moneda, que tuvo que salir a hacer control de daños.

De acuerdo al conteo de la Delegación Presidencial, en cabezada por Gonzalo Durán, en La Pintana se registraron cuatro de estos hechos, uno en Cerrillos, uno en Recoleta, uno en Independencia y otro en Pudahuel. Este último se trató de un hombre de 54 años que se dirigía a su trabajo en bicicleta. Fue apuñalado por un delincuente que trató de robarle sus pertenencias.

Los cuestionamientos no tardaron en llegar. Desde la oposición, en particular la Unión Demócrata Independiente (UDI), planteó que el gobierno ha mostrado incapacidad de gestión en materia de seguridad.

Sin embargo, esta vez las críticas también llegaron desde el propio oficialismo, como es el caso de la senadora y presidenta de Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, quien instó al Presidente Gabriel Boric a liderar la política contra el crimen organizado.

Valparaiso, 15 de enero de 2024 Paulina Vodanovic durante la Sesion del Senado Sebastian Cisternas/Aton Chile

Para esto hizo eco de una propuesta que ha sido levantada por el exministro de Justicia, José Antonio Gómez: “Él ha propuesto que ese rol lo asuma el Presidente de la República, que sea el Presidente el que se siente y coordine a toda la institucionalidad del país para dar un combate severo al crimen organizado”, apuntó, agregando “que se incluya con medidas concretas”.

“La propuesta no es que el Presidente (Boric) encabece las reuniones, es que dirija la política contra la acción criminal. No de reuniones, de reuniones estamos todos cansados”, enfatizó en diálogo con Radio Universo.

Llamado de atención al que se sumaron diferentes parlamentarios. Uno de ellos es el diputado jefe de Bancada PPD-Independientes, Jaime Araya, quien señaló: “Tiene un gran punto la presidenta del PS, refleja el sentimiento que tenemos muchos parlamentarios de participar en reuniones, importantes para la agenda legislativa, pero que no se traducen en medidas operativas que recojan la realidad de cada región”.

Liderazgo de Boric en seguridad

La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, fue la primera en salir a defender la gestión del gobierno, y en particular el liderazgo del Presidente Boric en materia de seguridad.

“Si hay mayor presencia de nuestros militares en la frontera, es por mandato del Presidente. Si hay mayor presencia de las policías desplegadas en operativos, es por mandato del Presidente. Si tenemos hoy día un plan nacional contra el crimen organizado, es por mandato del Presidente. Si hemos logrado un aumento histórico en el presupuesto de seguridad, es por mandato del Presidente. Si hemos logrado ir modernizando a nuestras policías, es por mandato del Presidente Gabriel Boric”, enumeró la secretaria de Estado.

19/08/2024 MINISTRA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO, CAMILA VALLEJO JUNTO A MINISTRO DE HACIENDA, MARIO MARCEL MARIO TELLEZ / LA TERCERA

“Aquí pretender desconocer el liderazgo del Presidente en la cantidad de políticas públicas que hemos implementado y que incluso han sido aprobadas gracias a los parlamentarios que hoy día señalan algún tipo de cuestionamiento, es porque justamente ha sido gracias al liderazgo y al mandato del Presidente Gabriel Boric”, expresó.

Desde Guayaquil, Ecuador, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, planteó que la crítica “tiene que ir acompañada de una propuesta que tenga evidencia y que permita al país garantizar resultados serios”.

“La crítica es natural en la población que tiene miedo, y el Estado tiene la obligación de responder a ese miedo. Pero no es natural una crítica que no tiene evidencia, no tiene una propuesta, en personas que cumplen roles de poder”, recalcó.

De acuerdo a la autoridad de gobierno, uno de los resultados positivos de la gestión del Ejecutivo “es que hay mayor eficacia en materia de persecución penal”.

30 JULIO 2024 SUBSECRETARIO DEL INTERIOR, MANUEL MONSALVE, DURANTE SESION DE SALA. FOTO: DEDVI MISSENE

“Los números fueron dados a conocer por el fiscal nacional (Ángel Valencia) en su cuenta pública. El Plan Calles Sin Violencia, a través del equipo ECOH, ha permitido tener más imputados conocidos. O sea, aclarar una mayor cantidad de homicidios y detener a esas personas en el cárcel. Lo mismo el secuestro”, dijo

Así mismo, recordó que en 2023 “se hicieron 460 mil controles por Carabineros de Chile”, mientras que en el primer semestre de este año se han hecho “490 mil controles”.

“Hemos duplicado nuestra capacidad de control. Si sostenemos esas políticas en el largo plazo, la evidencia demuestra que se puede controlar el delito violento”, afirmó.