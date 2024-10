Oposición frena ímpetu por nuevas AC pero cita a autoridades a sesión especial por caso Monsalve

El viernes 18, pasadas las 15 horas, los jefes de bancadas de Chile Vamos se reunieron por Zoom, para analizar el escenario que se abría tras la acusación en contra del ex subsecretario Manuel Monsalve, tras una denuncia por el delito de violación, que lo había apartado de sus funciones en la víspera.

La evaluación fue que se trataba de una situación de extrema gravedad, con ribetes y aristas que aún se desconocen.

De ahí que la decisión unánime, -que fue conversada con antelación con Republicanos, Amarillos y Demócratas, para evitar las descoordinaciones del último tiempo-, fue no levantar una acusación constitucional. Sí realizar una sesión especial y una comisión investigadora, para aclarar los hechos, a las que serán citadas las ministras Carolina Tohá (Interior) y Antonia Orellana (Mujer y Equidad de Género).

Una decisión que le permite al oficialismo respirar con cierto alivio. Pues, aparte de la grave crisis enfrentada esta semana por la denuncia en contra de Monsalve, venía saliendo de una fallida acusación constitucional en contra de Tohá el 10 de octubre pasado, por el tema de seguridad.

Quien se encargó de comunicar que esa presentación no está en el horizonte de la oposición fue el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quien no solo descartó -en entrevista con el programa Mesa Central- una presentación en contra de las secretarias de Estado, sino que una en contra del Jefe del Estado.

“Sobre el Presidente -sostuvo- una acusación constitucional me parece que sería un despropósito. Me parece que las acusaciones constitucionales en contra de un Presidente de la República tienen que descartarse siempre, salvo ante cosas que sean de extremísima gravedad. Este fue un Presidente que fue democráticamente electo, piensa distinto a mí. En mi opinión hace las cosas pésimo, no voté ni votaría jamás por una persona como él. Pero esa persona que eligieron los chilenos, tiene que terminar su período presidencial”.

Frente a la sospecha de un eventual ocultamiento de información u omisión de denuncia, Ramírez insistió que “todo eso tendrá que ir investigándolo la Fiscalía, todo eso se irá dilucidando con el correr de los días. Nosotros tenemos que tomar decisiones con la información que tenemos. Y con la información que tenemos, lo que parece proporcional y que parece ser un aporte al esclarecimiento de los hechos es que haya una comisión especial de investigadora y una sesión especial en el Congreso”.

No obstante el timonel de la UDI fustigó al gobierno por la “improvisación” con que actuó en este caso. Incluso, señaló que “no es ridículo ni tirado de las mechas -perdón la expresión- pensar que el gobierno quería mantener esto oculto hasta después de las elecciones”, al no tener un diseño para reaccionar frente a la denuncia por violación que afecta a Monsalve.

En la misma línea, el jefe de bancada de la UDI, Gustavo Benavente, sostuvo que “este es el caso más grave que hemos tenido en los últimos años, por la gravedad de la denuncia y por la reacción del gobierno. Y, por lo tanto, ante las aristas que siguen apareciendo, la decisión es hacer -en esta instancia- una sesión especial y una comisión investigadora. Porque el gobierno debe dar explicaciones claras al país de lo sucedido”.

Desde el Partido Republicano, la secretaria general Ruth Hurtado, también avaló el mismo camino y descartó -por ahora- el levantamiento de acusaciones constitucionales.

“El Partido Republicano no tiene complejos en aplicar todas las herramientas constitucionales que existen ante un caso que nos parece de extrema gravedad, que no puede quedar impune”, dijo Hurtado. Y añadió que, por ahora, “la decisión -teniendo presente que hay una serie de antecedentes que todavía están en la nebulosa- es avanzar en una sesión especial y una comisión investigadora, para el total esclarecimiento de los hechos y del accionar del gobierno”.

En principio la idea era realizar la sesión especial mañana martes. Pero como se trata de una semana distrital, requiere del acuerdo unánime de todos los comités, como lo exige el reglamento interno, cosa que hasta ahora no se ha producido.

En todo caso, la mesa de la Cámara, a través de su vicepresidente, Eric Aedo (DC), reafirmó la disposición de esa corporación para llevar adelante la sesión. “Lo importante también -señaló- es que la justicia avance, que la fiscalía haga su investigación y que el gobierno colabore plenamente”.