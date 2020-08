Oposición rescata “gradualidad” planteada por Lagos, pero advierte matices ante reformas

“La gradualidad es la única forma de poder entendernos civilizadamente”. La frase que tituló la entrevista al expresidente Ricardo Lagos hoy en La Tercera Domingo fue leída de distintas maneras en el PS, el PPD, la DC y en el Frente Amplio, cuando -luego de la ley del retiro anticipado de fondos de las AFP- están sobre la mesa discusiones como la reforma al sistema de pensiones, el impuesto a grandes patrimonios y el inminente proceso constituyente.

“La democracia se construye paso a paso y el país progresa cuando el Estado resuelve sus problemas”, insistió ayer el exmandatario en su cuenta de Twitter.

“La gradualidad de los cambios siempre es el camino. Parafraseando a un analista: cuando escuchen promesas de políticos ofreciendo cambios profundos de manera inmediata, hay que salir arrancando”, manifestó el líder PPD Heraldo Muñoz. “Todo proyecto mayor que afecte a diversos sectores requiere pensar en gradualidad. No así la implementación de acuerdos claves como el plebiscito. Pero la propia elaboración de la, espero, nueva Constitución, requerirá acuerdos por la vía de los dos tercios”, añadió.

El jefe del PS, Álvaro Elizalde, por su parte, señaló que “la velocidad de la gradualidad está determinada por la urgencia y necesidad de los cambios” y que “en Chile se requieren cambios profundos. El sistema de AFP requiere ser reemplazado por uno de seguridad social; en materia tributaria se requiere financiar el esfuerzo de protección social aumentando los tributos a los que tienen y ganan más”.

A su vez, Carlos Montes, también senador PS, dijo que “muchas veces se ha dicho que una cosa es la revolución y otra cosa es la gradualidad. Pero la gradualidad supone acumular cambios y en un momento, cambios mayores. El caso de la Constitución es el ejemplo más claro: ha habido muchos cambios en ella, sin embargo, ese conjunto de cambios graduales, parciales, hoy requieren un cambio global, una nueva Constitución”.

Asimismo, agregó que “la gradualidad implica ciertos momentos de cambios cualitativos más globales. En el caso previsional no es tan distinto: hay que seguir con ciertos cambios graduales pero apuntando a un nuevo sistema”.

En Revolución Democrática, el diputado Pablo Vidal dijo estar “de acuerdo con esa idea, y también creo que el reformismo per se no es malo. Si uno quiere pensar en cambios al modelo, se tienen que planificar y ser graduales. Pero eso no quita que para gobernar de manera virtuosa hay momentos donde prima el sentido de urgencia”.

El parlamentario añadió que “una reforma a las pensiones probablemente requiera una maduración más larga y quizás al alero del proceso constituyente, pero en lo del 10% había que tomar una decisión rápida”, y que “los cambios profundos tienen que ser graduales, pero tampoco podemos prometerlos de acá a cien años”.

Vlado Mirosevic, diputado PL, dice que “la gradualidad es siempre el camino para el entendimiento. Es cierto lo que dice Lagos, pero si esa frase esconde detrás postergar nuevamente las reformas, nos llevará también al fracaso. Si el gradualismo significa aprobar la agenda corta del gobierno en pensiones, eso no es gradualismo. Hay reformas que han esperado mucho tiempo”.

El diputado DC Matías Walker opinó que “es una gran y honesta reflexión del presidente Lagos”, pero que “hoy los tiempos son distintos, donde gracias a una relación más horizontal de poder entre los ciudadanos y la autoridad, permite que incluso, como lo demostramos en el retiro del 10%, esto puede no ser un obstáculo si las demandas de la ciudadanía se canalizan bien y se traducen en respuesta concretas, a falta de respuestas oportunas”.