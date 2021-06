Orrego asegura que levantar a la RM después de la pandemia “va a requerir a los que votaron por Karina Oliva y también por los otros candidatos”

El gobernador electo de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, abordó las prioridades de su gestión y sostuvo que levantar a la RM después de la pandemia “va a requerir a los que votaron por Karina Oliva y también por los otros candidatos”

Consultado en Radio Universo por el triunfo alcanzado anoche -donde se impuso a la candidata del Frente Amplio-, el exintendente explicó que “la gente quiere una política de terreno, de escucha y de participación. Quiere un lenguaje no de guerra, no de última estocada, no de los ‘vamos a botar a todos’, de hacer caricaturas del adversario”.

En este sentido, aseguró que “tenemos que cuidar nuestra convivencia, y también nuestra democracia, y eso se hace con el lenguaje también”.

“Creo que hay una señal política también de que tenemos que cuidar nuestro lenguaje y nuestra convivencia. Eso es muy importante para poder hacer las tareas que tenemos”, dijo el gobernador.

Y continuó: “levantar la RM, después de esta pandemia, va a requerir a todos y todas, también a los que votaron por Karina Oliva y también por los otros candidatos”. “Yo prefiero un lenguaje que los convoque a todas y todos, más que un lenguaje que nos divida”, sostuvo.

Respecto a las prioridades de su gestión, Orrego mencionó que son tres: acelerar la vacunación en el país a través de la inoculación durante los días domingo; reactivación económica y seguridad ciudadana. En este último punto lamentó la muerte de una funcionaria de la PDI ocurrida ayer.

“Siempre voy a privilegiar el bien común. Eso significa que cuando tenga que sentarme a conversar con el gobierno para conseguir algo para la región lo voy a hacer, pero cuando tenga que protestar y desafiar al gobierno por lo que me parece que es equivocado también lo voy a hacer”, explicó.

Sobre si sumaría propuestas de Karina Oliva a su gestión, Orrego sostuvo que “entiendo que en los últimos días de campaña sacó una propuesta un poquito más elaborada que me gustaría leerla (...) creo que un buen líder lo que hacer es no creerse poseedor de la verdad, sino más bien encontrar las buenas ideas en todos lados y aplicarlas”.

Además valoró el llamado que recibió ayer de la candidata del Frente Amplio y reiteró que “la gente que no votó, la gente que votó por Karina y por supuesto la gente que votó por mí es gente que vamos a invitar a sumarse a un proyecto de región que los necesita a todos. Aquí no sobra nadie”.

Más tarde, en conversación con Radio Duna, Orrego nuevamente analizó los motivos de su triunfo.

“Fuimos tres veces a enfrentarnos con Karina, en la primaria, en la primera vuelta y ahora en la segunda vuelta y en las tres ocaciones ganamos nosotros. Por supuesto uno tiene que generar una confianza más transversal que supera el espacio político de uno y nosotros lo hicimos para ambos lados”, comentó el gobernador.

Respecto al respaldo ciudadano, el expresidenciable explicó que “logramos retenerlo y sumar votos adicionales no solamente en el distrito 11. Nosotros ganamos en el distrito 10 que es un distrito donde el Frente Amplio tuvo puros triunfos”.

“Matemáticamente si se sumaban todos los votos que sacó el FA y el PC en las municipales y en la primera vuelta de gobernadores, Karina Oliva pudo haber ganado. Acá no solo fue a votar cierta gente y dejó de ir a votar otra y hay que preguntarse si en ese dejar de ir a votar estuvo presente Pablo Maltés, las propuestas, los debate, los errores que cometió Karina de no decir la verdad en ciertas cosas y, por supuesto, creo yo algún mérito nuestro de haber sido de una sola línea y coherente durante toda la campaña”, continuó.

“Como todo en la vida esto es una juguera en que se meten muchos ingredientes y que al final lo que queda es quien saca más del 50% de los votos”, sostuvo Orrego.