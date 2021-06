Ossa arremete contra el programa de gobierno de Daniel Jadue: “Nos parece muy malo, pero un reflejo bastante fiel, no sé si totalmente sincero, de lo que busca el PC”

El ministro Secretario General de la Presidencia (Segpres), Juan José Ossa, arremetió contra el programa de gobierno de Daniel Jadue (PC) y lo calificó de “muy malo” para el país.

El militante comunista y alcalde de Recoleta dio a conocer ayer los principales ejes de su eventual gobierno. En ese sentido, el jefe comunal aseguró que de llegar a La Moneda buscará impulsar el fin al sistema de AFP, retiro del 100% de los fondos de las cuentas previsionales, impuesto permanente a los altos patrimonios, royalty a los recursos naturales, refundar las policías y fin al Crédito con Aval del Estado, entre otras propuestas.

“La verdad es que como decía el ministro Jaime Bellolio, este programa viene a sincerar muchas cosas y viene a sincerar primero: que el candidato del PC nos venía contando otra cosa. Nos venía transmitiendo un mensaje, por ejemplo de un impuesto de una única sola vez a tales y cuales personas y ahora vemos que la política que se propone es otra muy distinta”, comenzó diciendo Ossa en diálogo con radio Oasis.

El secretario de Estado no se quedó solo en eso y agregó: “Lo segundo: es que el programa en sí mismo nos parece muy malo, pero nos parece un reflejo bastante fiel, no sé si totalmente sincero de lo que se busca en el PC. Y en ese sentido que es bueno que los chilenos sepan y muy legítimamente y muy informadamente elijan que quieren para el futuro del país”.

“En ese sentido -continuó el titular Segpres- nos preocupa por su puesto, que el país pudiese devenir en ese modelo. Pero celebrarnos que el PC poco a poco empiece a transparentar para dónde pretende llevar el país”.

Por su parte, el ministro de la Secretaria General de Gobierno, Jaime Bellolio, afirmó que “no he terminado de leer su programa completo, tiene más de 200 páginas. Yo creo que es bueno que los candidatos publiquen sus programas por escrito, porque a veces lo que han dicho en el pasado están en una lógica distintas. Como la expropiación de los fondos de pensiones. Hay otras cosas que está bien, que vale la pena mirar”.

“Nos parece bien que los candidatos publiquen sus programas, pero no podemos ser comentaristas. Deben ser evaluadas en su mérito. Tenemos coincidencia en lo teórico respecto a una reforma de pensiones, pero cuando hemos pedido que voten, no hemos contado con esos votos”, agregó en diálogo con T13 Radio.

En ese sentido, el Vocero aseguró sobre el retiro del 100% de los fondos previsionales que “hemos dicho que se da en una lógica de querer proteger los ahorros de los trabajadores, diferente a lo que dijo el PC en el pasado que no era expropiar, si no que confiscar, porque expropiar es pagar después, para enviarlos a un sistema nacional de fondos, y después se retractaron de eso. Entonces la buena noticia acá no es el retiro del 100%, si no la idea de hacer una reforma de pensiones. Esa es nuestra lógica, el camino que queremos seguir impulsando”.

Por otro lado, la propuesta del militante comunista también fue criticada por las diversas candidaturas presidenciales de Chile Vamos y del PR. En ese sentido Joaquín Lavín (UDI), Mario Desbordes (RN), Sebastián Sichel (Ind.), Ignacio Briones (Evópoli) y Carlos Maldonado (PR), realizaron diversos cuestionamientos a las propuestas de Jadue.